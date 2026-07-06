ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、adidas YEEZY BOOST 700。

adidas YEEZY BOOST 700

adidas originalsとアメリカ出身のラッパー カニエウェスト(イェ)が手掛けるアパレルブランド YEEZYがコラボレーションし話題になったシリーズの1足。

2015年の同シリーズ(YEEZY BOOSTシリーズ)発売から現在に至るまで、カニエウェスト本人の話題性もさることながら、その圧倒的なデザイン性で国内外問わず非常に人気の高いシリーズとなっています。

adidas YEEZY BOOST 700

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 35,000円

ブランド アディダス

品番型式 FW2499

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ 27

実寸サイズ ソール長30.5cm ソール幅11.3cm ヒール高4.5cm

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

詳細説明 ※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

ダッドシューズブームの先駆けとなった一足

2015年より発売され、現在でも屈指の人気を誇るYEEZE BOOSTシリーズからご紹介するのは、YEEZY BOOST 700です。

発売された2018年当時では珍しかったボリューム感のあるランニングシューズをサンプリングしていると言われています。

2020年代に大流行した、ボリューム感のある「ダッドシューズ」と呼ばれるスニーカーブームの先駆けとなった1足でもあります。

アッパーにはスウェード、メッシュ、レザーが採用されており、ソールにはもちろんBOOSTソールを搭載。

一時期は中々手に入らずプレミアが付いていた1足ですが、美品がKOMEHYOでは定価(¥40,900-)を下回る金額で手にする事が出来ます。adidasでも最高峰の履き心地のみならず、世界が熱狂したデザインをぜひ1度お試しください。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

addidasの他の商品はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。