ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、adidas YEEZY BOOST 700。

adidas YEEZY BOOST 700

adidas originalsとアメリカ出身のラッパー カニエウェスト(イェ)が手掛けるアパレルブランド YEEZYがコラボレーションし話題になったシリーズの1足。

2015年の同シリーズ(YEEZY BOOSTシリーズ)発売から現在に至るまで、カニエウェスト本人の話題性もさることながら、その圧倒的なデザイン性で国内外問わず非常に人気の高いシリーズとなっています。

  • adidas YEEZY BOOST 700

    adidas YEEZY BOOST 700

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込)　35,000円
ブランド　アディダス
品番型式　FW2499
商品ランク　中古品A、使用感の少ないきれいな中古品
性別タイプ　メンズ
サイズ　27
実寸サイズ　ソール長30.5cm ソール幅11.3cm ヒール高4.5cm
在庫店舗　SNEAKER MARKET BY KOMEHYO
詳細説明　※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

ダッドシューズブームの先駆けとなった一足

2015年より発売され、現在でも屈指の人気を誇るYEEZE BOOSTシリーズからご紹介するのは、YEEZY BOOST 700です。

発売された2018年当時では珍しかったボリューム感のあるランニングシューズをサンプリングしていると言われています。

2020年代に大流行した、ボリューム感のある「ダッドシューズ」と呼ばれるスニーカーブームの先駆けとなった1足でもあります。

アッパーにはスウェード、メッシュ、レザーが採用されており、ソールにはもちろんBOOSTソールを搭載。

一時期は中々手に入らずプレミアが付いていた1足ですが、美品がKOMEHYOでは定価(¥40,900-)を下回る金額で手にする事が出来ます。adidasでも最高峰の履き心地のみならず、世界が熱狂したデザインをぜひ1度お試しください。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO　東門永明)

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※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。

東門永明

東門永明

とうもんながあき

2025年よりSNEAKER MARKET BY KOMEHYOの店長を務める。顔や服装よりも、履いている靴で人を覚えるほどスニーカー好き。趣味はお気に入りのスニーカーを履いての国内外旅行

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