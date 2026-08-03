銀座のクラブに勤務する筆者が「夜の街に出没するちょっと残念なおじさん」をご紹介します。

今回ご紹介するのは、42歳のホステスに「オレのおかんやん(笑)」と言ってしまう58歳です。

「男はいつまでも少年だから」ってやつか

銀座のクラブには幅広い年代の女性が勤務しています。世間一般的には“熟女”枠の筆者(37歳)ですが、クラブではまだまだ中堅枠で、そのさらに上には50代、60代の大先輩が君臨しています。

そんなわけなので、40代のホステスは全然珍しくないのですが、中には

「え！42歳！！？」

「オレのおかんやん(笑)」



と、目を丸くしているおじさんも。

かくいうおじさんはというと58歳。世間一般的には還暦間近でおじいちゃん寄りのおっさんです。42歳のお母さんのお子さんって、たぶん10代20代じゃないかと思うのですが、いくつになっても「少年」を自認している中年男性は割といます。ええ。全然珍しくないです。

たまにはお母さんの顔を見に帰ったら

このお仕事をしていると特に多いと思うのですが、26歳以降の女性は容赦なく「おばさん」枠にジャンル分けされます。

ところが、おじさんたちはというと、「男はいつまでも少年だから」と、主におじさん同士で励まし合い、慰め合っているので、なかなか自分たちの加齢を自覚できないようです。58歳の男性が16歳も年下の女性を「おかん」と評価してしまうのには、そのような背景があるのかもしれません。

また、50代中年男性にとって最も身近だった母親の姿が「40代で止まっている」なんていう説を、X(旧Twitter)かなんかで読んで、なんだか切ない話だな、とも感じました。58歳の方の母親って、80代90代じゃないですか。

皆さん、たまには実家に帰って、お母さん孝行でもしたらどうでしょう。



漫画: ひえじまゆりこ

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実際の年齢より15歳くらいは老けて見えます

今回は、42歳のホステスに「オレのおかんやん(笑)」と言ってしまう58歳について解説しました。

26歳はおばさんだけど、58歳の「オレ」はいつまでも少年。そんな都合のいい話があるかー！とツッコミたくなります。主語デカで申し訳ないですが、男性って本当にポジティブでうらやましくさえあります。

特に、なんのケアもせず、暴飲暴食を繰り返してきた皆さんは、実際の年齢より15歳くらいは老けて見えるんですけどね。南無。