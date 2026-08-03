ゴリラクリニックによる連載「男のアンチエイジング」第11回では、ゴリラクリニック銀座ANNEX院の院長・太田博之医師に取材。男性は何歳ごろから老化が加速しやすくなるのだろうか。老化の初期サインや、セルフケアだけでは改善が難しい老け顔の要素、美容医療による変化について聞いた。

男性は40代から老化が加速しやすくなる?

――男性はどのタイミングから老化が加速しやすいのでしょうか？

どの年齢で老化が進みやすくなるかには個人差がありますが、あえて挙げるとすれば40代です。

40代になると筋力の低下に伴って代謝が落ちやすくなります。その結果、肌の生まれ変わりの周期も遅くなるため、老化を実感しやすくなると考えられます。

「太りやすくなった」は老化の初期サインかも

――「これは老化の初期サイン」という変化はありますか？

老化の初期サインとして挙げられるのは、「代謝の低下」を感じ始めたときです。

例えば、「以前は同じ生活をしていても太らなかったのに、太りやすくなった」と感じることがあります。

肌でいうと、ターンオーバー(肌の生まれ変わり)が遅くなり、シミができやすくなったり、シミが残りやすくなったりすることも老化の初期サインの一つと言えるでしょう。

セルフケアだけでは改善しづらい老け顔要素とは

――セルフケアだけで改善しづらい“老け顔要素”はありますか？

老け顔の要素は、大きく「肌質」と「肌色」の2つに分けて考えることができます。

肌質

一つ目の「肌質」とは、たるみ、毛穴の開き、しわなどを指します。

これらは肌の構造そのものの変化によって生じるため、スキンケアをはじめとしたセルフケアだけでは改善が難しい側面があります。

肌色

もう一つの軸が「肌色」です。

シミやイボなどによって肌に色むらが生じている状態を指します。

こちらもセルフケアによって予防することは可能ですが、すでにできてしまったものを改善するのは容易ではありません。

美容医療で印象が変わる男性は多い

――実際に、美容医療によって印象が変わるケースは多いのでしょうか？

美容医療によって十分な改善が期待できます。

スキンケアなどのセルフケアは予防や現状維持には有効ですが、改善を目指すとなると限界があります。

そのため、改善を求める場合は美容医療も選択肢の一つとして考えていただきたいです。 また、男性は女性と比べて変化を実感しやすい傾向があります。

女性は日頃からスキンケアや美容医療を取り入れている方も多く、大きな変化を得ることが難しい場合があります。一方で、男性は「何をしたらよいかわからない」という方も少なくありません。

そのため、適切なケアや施術を取り入れることで、大きな変化を感じやすいと言えるでしょう。