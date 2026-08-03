ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、NEW BALENCE M990。

ニューバランス NEW BALANCE M990NV6 スニーカー

今回ご紹介したいのはNEW BALANCEです。

靴屋さんで歩きやすい、楽なスニーカーでおすすめされることの多いNEW BALANCE。創業は1906年、ウィリアム・J・ライリー氏が医療用矯正靴を販売する会社として立ち上げました。

当時は、偏平足の為のアーチサポートや足に不安のある労働者向けに開発販売していましたが、1960年代に入り足の解剖学的と整形外科の知識を活かしカスタムのランニングシューズ販売がスタート。

その後1982年、今回ご紹介する「990シリーズ」が誕生します。990シリーズは当時の技術の粋を集結し、その後生まれる996や1300の礎となりました。

ニューバランス NEW BALANCE M990NV6 スニーカー

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 22,500円

ブランド ニューバランス

品番型式 M990NV6

商品ランク 中古品B、使用感のある中古品

性別タイプ メンズ

サイズ 28

実寸サイズ ソール長30.9cm ソール幅10.8cm

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

詳細説明 ※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。リボンつきのシューキーパーは撮影用のため付属しません。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

「1000点満点中990点のスニーカー」とは?

990シリーズは、「1000点満点中990点」というコンセプトの元、誕生しました。「では残りの10点は？」と思う方もいるかもしれません。

『完成が無い＝進化を続ける』そんな意味があると言われています。

実際に990シリーズは、1982年に誕生してから5回アップデートされています。1998年にV2、2012年にV3、2016年にV4、2019年にV5がリリースされ、現在は2022年から発売されているV6となりました。

その年代の技術をつぎ込み、手間を惜しまず今でも職人による手作業の工程が多いと言われ、1982年の発売当時から、日常使いのスニーカーではやや高価な100ドルが設定され、現代でも3万円以上の価格ですが、外出時に常に身体を預け支える役割を考えると相応かもしれません。

そんな手間のかかったスニーカーがKOMEHYOでは定価より安く手に入る可能性がございます。ぜひクッション性と安定感を店頭にてお確かめください。 (SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

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※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。