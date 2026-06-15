ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 「SHATTRERD BACKBOARD」2015(555088-005)

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 「SHATTRERD BACKBOARD」2015(555088-005)

NIKE AIR JORDAN 1 RETRO HIGH OG 「SHATTRERD BACKBOARD」2015(555088-005)

1986年 イタリアにて行われたNIKE主催のエキシビションマッチにて、マイケル・ジョーダンがダンクを決めた際、衝撃でバックボードを粉砕してしまうというマイケル・ジョーダンを語る際には外せない伝説的な逸話。

そんな規格外の逸話をオマージュし、当時マイケル・ジョーダンが履いていたBLACK TOE(つま先が黒い赤黒白のカラーリング)をベースに、ダンクを決めた際のユニフォームのカラーである黒とオレンジを配色。インソール(中敷)には割れたガラスと揺れるリングとネットのデザインが落とし込まれています。

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 140,000円

ブランド ナイキ ジョーダン

品番型式 555088-005 商品ランク 中古品B、使用感のある中古品 性別タイプ メンズ サイズ 27.5 実寸サイズ ソール長29cm ソール幅10.5cm 在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 詳細説明 表側に汚れ、擦れがあります。

※付属情報について：表記または、写真に掲載のないものは付属しておりません。また、表記にないキズや汚れ等がある場合があります。リボンつきのシューキーパーは撮影用のため付属しません。

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

幾度復刻されても超えられないオリジナルモデル

2015年にAIR JORDAN生誕30周年を記念しリリースされた1足。

以降何度か復刻されている人気モデルですが、復刻したどのモデルにも越えられない非常にやわらかで上質なレザーがアッパーに採用されています。

ジョーダンブランドはマイケル・ジョーダンのこの偉業を現在でも称えており、AIRJORDAN生誕40周年の2025年に同デザインを復刻、現地でのドローンショーが開催されるなど話題性の高い1足となっています。

(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

インソール

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は販売店舗にお問い合わせください。