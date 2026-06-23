「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」といったストレスに対処・対応するための一生役に立つセルフケアを紹介する、『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』(華井由利奈／光文社)。本記事では同書からメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアを抜粋してお届けします。

今回は「生活必需品ではないものを店舗で見る・買う」。

自分を肯定する気持ち｢自尊心」を取り戻す

長い間、自分の気持ちを後回しにしていると、自尊心が失われてしまいます。「買い物療法(リテール・セラピー)」は、自分の意思で商品を選んで、自分をコントロールしている感覚を取り戻し、一時的にストレスを和らげるものです。好きなものを探しながら好きな街を歩き、何かいいものが見つかったら、「自分へのギフト」として買うことが、リフレッシュにつながります。

お金をかけたくないときは、ウィンドウショッピングをしたり、図書館で好きなだけ本を借りたりするのがおすすめです。何も買わなくても、自分の好きなものを再認識するだけで、本来の自分を取り戻すことができますよ。

【「買い物療法」の注意点】

「買い物療法」の効果は一時的

買い物をした瞬間に、ストレスの根本的な原因が解決するわけではありません。あくまで、エネルギーを蓄えるための一時的な休息です。

ゆったりした気分で「自分へのギフト」を選ぶ

買い物療法の本質は、自分の「好き」を再認識すること。投げやりな気持ちで「どうにでもなれ!」とカゴに入れるやけ買いは控えましょう。

「買い物依存」にならないために

支払える金額以上の買い物をしないように注意しましょう、事前に予算を決めるか、無料でできる範囲で楽しむのがおすすめです。

みんなのひと言

薫玉堂でお香を買うのが好き。お香の匂いは落ち着くし、高いお香を使ってる贅沢感や自分を整えてる感に癒やされる。

カルディに行くと、ホッと一息つける。商品の入れ替えで季節の移り変わりを感じられるから、見るだけでも楽しい。「ここに行けば大好きなナッツを買える」という安心感もある。