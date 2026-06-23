「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」といったストレスに対処・対応するための一生役に立つセルフケアを紹介する、『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』(華井由利奈／光文社)。本記事では同書からメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアを抜粋してお届けします。
今回は「生活必需品ではないものを店舗で見る・買う」。
自分を肯定する気持ち｢自尊心」を取り戻す
長い間、自分の気持ちを後回しにしていると、自尊心が失われてしまいます。「買い物療法(リテール・セラピー)」は、自分の意思で商品を選んで、自分をコントロールしている感覚を取り戻し、一時的にストレスを和らげるものです。好きなものを探しながら好きな街を歩き、何かいいものが見つかったら、「自分へのギフト」として買うことが、リフレッシュにつながります。
お金をかけたくないときは、ウィンドウショッピングをしたり、図書館で好きなだけ本を借りたりするのがおすすめです。何も買わなくても、自分の好きなものを再認識するだけで、本来の自分を取り戻すことができますよ。
【「買い物療法」の注意点】
「買い物療法」の効果は一時的
買い物をした瞬間に、ストレスの根本的な原因が解決するわけではありません。あくまで、エネルギーを蓄えるための一時的な休息です。
ゆったりした気分で「自分へのギフト」を選ぶ
買い物療法の本質は、自分の「好き」を再認識すること。投げやりな気持ちで「どうにでもなれ!」とカゴに入れるやけ買いは控えましょう。
「買い物依存」にならないために
支払える金額以上の買い物をしないように注意しましょう、事前に予算を決めるか、無料でできる範囲で楽しむのがおすすめです。
みんなのひと言
- 薫玉堂でお香を買うのが好き。お香の匂いは落ち着くし、高いお香を使ってる贅沢感や自分を整えてる感に癒やされる。
- カルディに行くと、ホッと一息つける。商品の入れ替えで季節の移り変わりを感じられるから、見るだけでも楽しい。「ここに行けば大好きなナッツを買える」という安心感もある。
「好き」を 連れて帰ろう 自分のための買い物は 明日を生き抜く パワーになる
『体力がなくても一生 自分を大事にできる 「おつかれメンタル」いたわり帳』（華井由利奈／光文社）
「なんとなくしんどい」「なぜか不調が続く」･･････そんなストレスに対処・対応するための行動や心理的な取り組みをまとめた、一生役に立つセルフケアの道具箱。少しずつ実践することでメンタルの落ち込みを防ぐ方法や、落ち込んだときに役立つセルフケアの方法を紹介。1トピック見開き完結で、疲れているときでも読めるつくりを追求しました。等身大の目線を大事にした、やさしい”お守り本”です。