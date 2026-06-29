ナイキのエア ジョーダンやアディダスのスタンスミスなど、名前だけは聞いたことがあるスニーカーは少なくない。しかし、なぜそのモデルが長年愛され続けているのか、その背景まで知る機会は意外と少ない。本連載では、スニーカー史に名を残す名作モデルを1足ずつ取り上げ、その魅力や誕生秘話、知っていると少し語りたくなるトリビアとともに紹介していく。

今回紹介するのは、CONVERSE ALL STAR。

CONVERSE ALL STAR

CONVERSEは1908年 マーキス・M・コンバース氏によって設立されました。その中でも、「ALL STAR」は1917年に販売が開始され、現在まで続く、100年以上の歴史のあるスニーカーです。

CONVERSE ALL STAR

現存する世界最古のキャンバススニーカーはコンバースの1923年頃の物と言われており、その形やデザインは時代を超え現代の日本でも、幅広い世代の方々に愛されています。

昨年、国内でも「レガシー」というラインで70年代前後のデザインを忠実に再現しており話題となりました。

一度は履きたい名作スニーカー。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 20,000円

ブランド コンバース

在庫店舗 SNEAKER MARKET BY KOMEHYO

※商品詳細は店舗にお問い合わせください。

世界で最も売れたかもしれない? スニーカー

世界で最も売れたスニーカーをご存じでしょうか? adidasの「スタンスミス」が累計販売足数1億足とも言われており、ギネス世界記録に認定されています。

しかし、コンバースの発売は1917年。ギネス世界記録が発刊されたのが1955年と言われているため、もし販売当初まで遡って正確に記録が出来ていたら世界で最も売れたスニーカーの称号はコンバースの「ALL STAR」だったかも知れません。

安価を貫き、世界中で愛されている1足だからこそ、もう一度履いていただきたい、そんな1足です。(SNEAKER MARKET BY KOMEHYO 東門永明)

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