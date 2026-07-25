ロレックスは同じシリーズでも、世代やサイズ、素材、機能によって着け心地や印象が異なる。また、中古市場では流通量や人気にも違いがあり、それぞれに異なる魅力を持っている。

本連載では、多くのロレックスを取り扱ってきたコメ兵のプロが、人気モデルの違いや選び方をテーマごとに解説。購入を検討している人が、自分に合った一本を見つけるためのヒントを紹介する。

今回は、スポーツモデルの代表格である「エクスプローラー」から、ブラックとホワイトの文字盤カラーを揃える「エクスプローラーⅡ」に注目。文字盤カラーの違いを軸に、自分に合ったエクスプローラーⅡの選び方を解説する。

ブラックとホワイト、印象の違いは?

エクスプローラーIIの文字盤はブラックとホワイトの2色展開で、印象が大きく異なります。

黒文字盤は、シャープな印象を与え、オンオフ問わずビジネスシーンでも着用しやすい万能さが魅力です。

一方、ロレックスのスポーツモデルでは珍しい白文字盤は、視認性が高くカジュアルで爽やかな存在感があります。

普段のファッションや着用シーン、手持ちの時計とのバランスを考慮して選ぶのがおすすめです。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻 ランダム番

ブラックとホワイト、どちらが人気?

エクスプローラーIIの流通状況は世代を問わず非常に活発で、特に近年は白文字盤の上昇が目立ちます。

現行の226570や前世代の216570ともに、白文字盤が黒文字盤の相場を上回る逆転現象が定着しました。

現行型(226570)や前世代(216570)ともに白文字盤の需要は非常に堅調ですが、落ち着いたクラシック感を求める層には根強い黒文字盤人気もあり、好みで二分されています。(コメ兵 鳥居 真)

ロレックス エクスプローラーⅡ 226570 SS 自動巻き ランダム番

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