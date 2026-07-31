高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「ロレックス デイデイト Ref.18956BR」を紹介してもらいました。

ロレックス デイデイト Ref.18956BR (1,380万円) ※

レア度：★★★☆☆

ロレックス デイデイト Ref.18956BR (1,380万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

どんな腕時計?

1992年に誕生し、ロレックスにおいて特別なコレクションと呼ばれる「パールマスター」。今回紹介するRef.18956BRは、パールマスターブレスレットを採用したデイデイトの中でも、特に豪華な宝飾仕様として知られる1本です。

大きな特徴となるのが、プラチナ素材、ブラックシェルダイヤル、ベゼルやインデックスに配されるバゲットダイヤモンドの3つ。これによりRef.18956BRは、デイデイトが持つ権威性に妖艶さを味付けしています。また、華やかなケースに組み合わせられるブレスレットにも注目です。独特の5層構造からなる5連式ブレスレットは、パールマスターのコレクションのみに許される専用ブレスレットとなっています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

今回紹介するRef.18956BRは2005年に製造されたモデルですが、販売当時も成功者の方がよくお求めになられていました。ただ、ベゼルダイヤのデイデイトが400万円程度のなか、Ref.18956BRは700万ほどでした。それもあって数が売れたというモデルではなく、現在のリユース市場に流通している本数も決して多くはありません。

これまでに当店では3回取り扱っていますが、入荷は数年に1本といったレベルです。また、最初に当店で販売した時の価格は400万円でしたが、現在は1,380万円と3倍以上です。それだけ貴重で探されている人が多いと考えれば、次の入荷時には販売価格が1,500万円を超えていても何ら不思議ではありませんね。

中嶋研一 なかじまけんいち ロデオドライブ横浜関内店 アドバイザー 。約20年にわたり数多くの名機に触れてきた、時計専門のスペシャリスト 。現行モデルのトレンドから、奥深いヴィンテージの世界まで幅広い造詣を持つ 。プロの視点による、ユーザー1人ひとりのライフスタイルに寄り添った誠実な提案に定評。 ロデオドライブ：https://www.rodeodrive.co.jp/shop この監修者の記事一覧はこちら