老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「カルティエ ロンドソロXL」。

カルティエ ロンドソロXL WSRN0023 SS 自動巻

伝統的な意匠を受け継ぎ、誕生したロンド ソロ ドゥ カルティエ XL。2019年当時の相場は37万円前後と手に取りやすい一本でしたが、生産終了を経た現在、このブルーダイヤルは希少な仕様として時計ファンの心を掴んでいます。深みのある青に映える白いローマ数字と24時間表示が織りなす端正な表情。42mmケースとブレスレットが程よい存在感を放ち、大人の腕元にスポーティーな気品をプラスする一本です。

カルティエ ロンドソロXL WSRN0023 SS 自動巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 550,000円

アイテム名 カルティエ ロンドソロXL

通称 ロンドソロXL

型式 WSRN0023

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：42mm、腕周り最大約：18cm

カラー 文字盤カラー：ブルー/ローマン

付属品 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 生活防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

カルティエの名作は丸形にも

フランス語で円を意味するロンドの名を冠したこのモデルは、角型時計のイメージが強いカルティエが手がける正統派の丸型時計です。伝統的なローマンインデックスやレイルウェイ目盛、リューズの青い装飾といったメゾンの美学を受け継ぎつつ、現代的に昇華させています。特にこの深いブルーダイヤルは珍しく、光の角度で表情を変える上品な輝きが特徴。クラシックとモダンが見事に融合した、大人のための隠れた名作です。(コメ兵 鳥居 真)

ビジネスからプライベートまで使える、存在感のある一本

30代から40代のこだわりを持つ男性に最適です。平日のビジネスシーンはもちろん、週末にパートナーと訪れる少し贅沢なホテルのラウンジやディナーの席によく映えます。ネイビーの小紋柄ジャケットにノータイの白シャツといった、清潔感のあるスマートカジュアルに合わせるのがおすすめ。42ミリの存在感と爽やかなブルーが袖口から覗くたび、知性と心の余裕を演出してくれます。(コメ兵 鳥居 真)

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