ロレックスというと最新モデルや人気スポーツモデルに注目が集まりやすいが、中古市場では、過去に生産されたモデルならではの魅力を楽しむ選択肢もある。特に1990年代前後のモデルは、現行モデルとは異なるサイズ感やデザインを備えた一本として支持されている。

今回は34mmケースのエアキング、GMT機能を備えたエクスプローラーII、コンビ仕様のデイトジャストをセレクト。クラシカルな雰囲気を残しながら、日常使いにも対応する実用性を持つ3本を紹介する。

今週の「手が届くロレックス」

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 N番

ロレックス唯一無二のペットネームを持つ「エアキング」。当モデルのRef.14000は、1989年頃に登場し、Cal.3000とともに2000年頃まで製造されました。こちらは端正な雰囲気を際立たせるホワイトローマンを採用した一本。2020年当時は40万円前後という親しみやすい存在でしたが、その無駄のない美しさが時代を超えてじわじわと支持を広げています。34mmの小ぶりなケースに刻まれた「PRECISION」の印字が、シンプルながらも通好みの個性を醸し出す隠れた名作。日常に寄り添い、長く愛用できる普遍的な傑作ロレックスです。

ロレックス エアキング 14000 SS 自動巻 N番

定番から個性派まで。96本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 800,000円

アイテム名 ロレックス エアキング

通称 エアキング

型式 14000

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：34mm、腕周り最大約：16.5cm

カラー 文字盤カラー：ホワイト/プリントローマン

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 針に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1992年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

クラシカルなエアキングRef.14000は、手元をスマートに引き締める上品な時計です。34mmの小ぶりなケースと爽やかなホワイトローマン文字盤の組み合わせが主張しすぎず、シャツの袖口にも綺麗に収まります。1992年頃製造の味のある一本ですが、オーバーホールと外装仕上げが完了しており、精度・外観ともに素晴らしいクオリティから愛用できるのがポイントです。日常使いしやすい最初の本格時計として自信を持って提案します。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 A番

1991年から2011年頃まで製造されたロングセラー、エクスプローラーII「Ref.16570」。洞窟探検家向けという出自を持つ第3世代機です。2020年当時は70万円前後という身近な実用機でしたが、その無骨で硬派な佇まいが人気を増しています。ムーブメントにはGMT機能を搭載した自動巻キャリバーを採用。単独可動する短針により第2時間帯を容易に把握できる高い機能性を誇ります。ビジネスにも馴染む精悍なブラックダイヤルが魅力の一本です。

ロレックス エクスプローラーⅡ 16570 SS 自動巻 A番

定番から個性派まで。96本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,370,000円

アイテム名 ロレックス エクスプローラーⅡ

通称 エクスプローラーⅡ

型式 16570

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：40mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書 ※保証書日付1999年8月

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。1999年ごろ製造。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

アクティブな機能が魅力のエクスプローラーII「Ref.16570」は、実用性と無骨な格好良さを併せ持つスポーツモデルです。固定式のステンレスベゼルに赤いGMT針が特徴的で、カジュアルからジャケパンスタイルまで力強いアクセントを添えてくれます。1999年製でサファイアガラスに傷は見られますが、内部のオーバーホールと外装仕上げが完了しており、気持ちよく愛用していただけます。すでに傷があるからこそ、日常でもガシガシ使えるタフな一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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ロレックス デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 L番

1988年から2004年頃まで製造されていた、ロレックスを代表するデイトジャストのコンビモデルです。王道のシャンパンゴールド文字盤には、外周にローマ数字が配された特徴的な意匠を採用。2020年当時は50万円前後という手に取りやすいドレスウォッチでしたが、クラシカルな美しさが支持を広げています。手元に華やかな気品を添える、煌びやかなベゼルとしなやかなブレスレット。内部には高精度な「キャリバー3135」を搭載した、普遍的なエレガンスを放つタイムピースです。

ロレックス デイトジャスト 16233 SSxYG 自動巻 L番

定番から個性派まで。96本のロレックスをまとめて見る

販売価格(税込) 1,200,000円

アイテム名 ロレックス デイトジャスト

通称 デイトジャスト

型式 16233

素材 ケース：ステンレススチール×イエローゴールド、ブレス：ステンレススチール×イエローゴールド

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：36mm、腕周り最大約：19cm

カラー 文字盤カラー：ゴールド

付属品 純正ボックス

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 ガラスに欠けあり。 針に傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。L番(1989-1990年ごろ製造)。

オーバーホール、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

ロレックスのプロが選ぶ理由

ゴールドとステンレスのコントラストが美しいデイトジャストRef.16233は、時代を超えて愛されるロレックスのアイコンです。シャンパンダイヤルとジュビリーブレスが織りなす高級感は、身に着けるだけで品格を格段に引き上げてくれます。1989年頃製造のクラシカルな一本で、ガラス的欠けや針の傷は見られますが、時計としての精度や外観の気品は十分に保たれています。セミヴィンテージ特有の深みある佇まいを日常で楽しめる、粋な一本としてご提案します。(コメ兵 鳥居 真)

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