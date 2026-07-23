老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「パシャCグランデデイト」。

カルティエ パシャCグランデデイト W31055M7 SS 自動巻

1995年に誕生した「パシャC」。当モデルは2001年から2004年頃まで製造された希少な仕様です。2019年当時は22万円前後で、その独創的なディテールが時を経て愛好家の間で再評価されています。35mmケースに視認性の高い「ビッグデイト」やスクエア型のトラックを配したホワイト文字盤が魅力。自動巻きキャリバー052を搭載した、わずかな期間のみ生産されたメカニカルなタイムピースです。

カルティエ パシャCグランデデイト W31055M7 SS 自動巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 340,000円

アイテム名 カルティエ パシャCグランデデイト

通称 パシャCグランデデイト

型式 W31055M7

素材 ケース：ステンレススチール、ブレス：ステンレススチール

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズレディース

サイズ ケース径約：35mm、腕周り最大約：16.5cm

カラー 文字盤カラー：ホワイト

付属品 付属品なし

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 防水

在庫店舗 名古屋本店 本館

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

スポーティーでエレガント、かつ実用性も備えた1本

1930年代、モロッコのマラケシュ太守（パシャ）から「プールで泳げる防水時計を」と依頼されて誕生した防水ウォッチをルーツに持つ「パシャ」。そのスポーティかつエレガントな魅力を現代に引き継ぎ、1995年にSS素材で登場したのが「パシャC」です。中でもこの「グランデイト」は、6時位置に大きな二桁の日付表示を備えた実用性の高いモデル。チェーンで繋がれたリューズプロテクターなど、独創的な防水意匠が光る一着です。(コメ兵 鳥居 真)

ユニセックスで使用できる名品

30代後半から40代の男女問わず、日常を軽やかに楽しむ方へおすすめしたいユニセックスモデルです。35mmのサイズ感は、男性の手元をスマートに引き締め、女性にはほどよいマニッシュな印象を与えてくれます。リネンシャツの袖を軽くまくり、腕元に覗かせ、ネイビーのトラウザーズを合わせた爽やかな着こなしに合わせれば、大人の余裕を演出できます。(コメ兵 鳥居 真)

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