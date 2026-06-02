カルティエは、「サントス デュモン」コレクションの新作に、しなやかなメタルブレスレットを採用した3モデルを発表した。6月5日からカルティエ ブティックおよび公式オンラインブティックで発売する。

1904年に飛行家アルベルト・サントス=デュモンのために製作されたオリジナルモデルをルーツとする「サントス デュモン」。今回の新作では、ローマ数字インデックスや表出したビス、ブルーカボションを備えたリューズといった伝統的なデザインコードを継承しながら、新たにメタルブレスレットを採用した。

最大の特徴は、1920年代のカルティエ製メタルブレスレットから着想を得たイエローゴールド製ブレスレット。厚さ1.15mmの細いリンクを15列に連ね、合計394本のリンクで構成される。しなやかな装着感と高いフィット感を実現した。ケースと一体化するように連なる極細リンクは、一般的な金無垢ブレスレットの重厚感とは異なり、ジュエリーのような繊細さを感じさせる。

ラインアップは3種類。ラージサイズのダイヤルに黒曜石を採用したイエローゴールドモデルと、シルバーサンレイダイヤルを組み合わせたイエローゴールドモデル、プラチナモデルを用意する。

ダイヤルが黒曜石のオブシディアンモデルは、厚さ0.3mmまで加工したハードストーンを研磨し、独特の表情を引き出している。深い黒とイエローゴールドのコントラストが際立ち、ヴィンテージカルティエを思わせる華やかな雰囲気を演出。

一方で薄型ケースや手巻きムーブメントによる端正なプロポーションは健在で、ドレスウォッチとしての上品さと装飾性を高い次元で両立した一本に仕上がっている。ムーブメントはいずれも、カルティエ マニュファクチュール製の手巻きメカニカルムーブメント「キャリバー430 MC」。

オブシディアンダイヤル

シルバーサンレイダイヤル／イエローゴールド

シルバーサンレイダイヤル／プラチナ

「サントス デュモン」ウォッチ(オブシディアンダイヤル)

価格：858万円

ケース素材：イエローゴールド

サイズ：43.5×31.4mm

厚さ：7.3mm

ブレスレット：インターチェンジャブル イエローゴールド製ブレスレット

ムーブメント：キャリバー430 MC(手巻き)

防水性能：日常生活防水

「サントス デュモン」ウォッチ(シルバーサンレイダイヤル／イエローゴールド)

価格：818万4,000円

ケース素材：イエローゴールド

サイズ：43.5×31.4mm

厚さ：7.3mm

ブレスレット：インターチェンジャブル イエローゴールド製ブレスレット

防水性能：日常生活防水

「サントス デュモン」ウォッチ(シルバーサンレイダイヤル／プラチナ)