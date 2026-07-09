老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「タンクアビス2タイムゾーン WG」。

カルティエ タンクアビス2タイムゾーン WG W1534351 WG 手巻

1998年から約10年間のみ展開された「CPCP（コレクション・プリヴェ・カルティエ・パリ）」より、希少な「タンク・ア・ヴィス」デュアルタイム。一つの文字盤に2つの独立した時刻表示を備え、分単位の調整も可能な極めて実用的な機構が特徴です。ベゼルの四隅に配されたビスが力強いアクセントとなり、中央の美しいギョーシェ彫りはCPCPならではの高級感を演出。2つのムーブメントを一つの同軸リューズで操作する、独創的な手巻きキャリバーを搭載。時計愛好家を魅了する、通好みの逸品です。

カルティエ タンクアビス2タイムゾーン WG W1534351 WG 手巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 4,000,000円

アイテム名 カルティエ タンクアビス2タイムゾーン WG

通称 タンクアビス2タイムゾーン WG

型式 W1534351

素材 ケース：ホワイトゴールド、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：28x40.5mm

カラー 文字盤カラー：シルバー/ローマン、バンドカラー：ブラック

付属品 純正ボックス 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 手巻 生活防水

在庫店舗 心斎橋店

詳細説明 多少小傷がありますがきれいな状態です。精度調整、外装仕上げを行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

最高級ラインの中でも希少な名作

この時計は、1998年から約10年間だけ展開されたカルティエの最高級メンズ機械式ライン、通称「CPCP」から発表された希少な名作です。モデル名の「ア・ビス」はフランス語でネジ留めを意味し、1930年代の防水時計をルーツに持つベゼルの4つのビスが特徴。文字盤の上下に独立した2つの時刻を備え、これらをたった1つのリューズでシンクロ操作できる独創的な角型ムーブメントが収められています。2009年当時は中古市場で100万円前後でしたが、現在は市場での稀少性がさらに高まっています。(コメ兵 鳥居 真)

時計通の間でも一目置かれる、存在感を静かに演出

40代のグローバルに活躍する男性が、海外の取引先とのWeb会議や、久々の海外出張のフライトに臨む場面で良き相棒となります。ホワイトゴールドの端正なケースには、仕立ての良いチャコールグレーのジャケットに、目の詰まった白シャツを合わせて。袖口からチラリと覗く贅沢なギョーシェ彫りが、アッパーマス層にふさわしい知的なお洒落を格上げします。時計通が集まる場面でも、静かに存在感を放つ一本です。(コメ兵 鳥居 真)

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