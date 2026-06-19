高級腕時計の中には、製造本数や販売地域、販売時期が限られている「レアな」時計がたびたび登場します。本連載では、数々の腕時計を見てきたプロフェッショナルが厳選する、レアな腕時計を写真とともにお届けします。

今回は、現行モデルからヴィンテージモデルまで造詣深いロデオドライブ横浜関内店の中嶋研一さんに「カルティエ ROADSTER CHRONOGRAPH XL Ref.W62020X6」を紹介してもらいました。

カルティエ ROADSTER CHRONOGRAPH XL Ref.W62020X6 (68万円)※

レア度：★★☆☆☆

カルティエ ROADSTER CHRONOGRAPH XL Ref.W62020X6 (68万円)※ロデオドライブでの店頭小売価格(取材時)です。コンディションその他の事情で価格は変動します。

これまでに登場したカルティエの写真を一気に見る

どんな腕時計?

2002年に当時のトレンド”デカ厚”で登場したカルティエの男性的なスポーツモデル・Ref.W62020X6。最大の特徴は、ロードスターの名前の通り、1950年代～1960年代のスポーツカーをイメージしたと言われるデザイン性の高さです。

力強い味つけがされたトーチュ型のケースフォルムの裏蓋にはパワーバルジ(ボンネットの膨らみ)のようなあしらいが施され、文字盤のデイト表示へと伸びる日付拡大レンズにはヘッドライトカバーをイメージした流線型が採用されます。また、日付拡大レンズが長く伸びたことで、3時位置のクロノグラフセコンドが見づらくなっています。これは時計メーカーであればありえない作りですが、機能性よりもデザイン性を優先したところにジュエリーメーカーであるカルティエらしさが表れています。

スタッフに聞いた、この腕時計がレアな理由

デザインとして採用したラグのビスをはじめ、針を太くしたりインデックスに夜光をつけたりすることで、ドレスウォッチのトーチュがここまで変わるのかと当時驚きました。その頃のカルティエは今ほど数を作っていないこともあって、現在の入荷量は半年に1本ほど。常に在庫があるモデルではありませんが、クロノグラフ機能がついたカルティエの人気モデルがまだ60万円台から購入できるのは魅力的だと思います。

ただ、「Watches & Wonders Geneva 2026」でロードスターの新モデル発表によって今後は再評価され、入手難易度や価格が高くなる可能性大です。その意味で、今が最も狙い目のモデルと言えるのではないでしょうか。

安藤康之 あんどうやすゆき フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。 twitter：@andYSYK。 この著者の記事一覧はこちら