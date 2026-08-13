グランドセイコーの「スプリングドライブ」は、ぜんまいを動力源としながらクオーツ制御を組み合わせた独自機構。機械式時計ならではの味わいと高精度を両立し、滑らかに流れるような秒針も大きな特徴だ。今回は、スプリングドライブの魅力を存分に味わえるグランドセイコーの3本を紹介する。

グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGA211」

「SBGA211」(90万2,000円)は、ブライトチタンケースを採用したスプリングドライブモデル。キャリバー9R65を搭載し、最大巻上時約72時間の駆動と平均月差±15秒(日差±1秒相当)の高精度を実現する。ケース径は41.0mmで、日常生活用強化防水(10気圧)を備える。

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「雪白」と呼ばれるダイヤルとキャリバー9R65を組み合わせた、スプリングドライブ搭載モデルの代表格。独自機構の魅力を知るなら、まず手に取りたい1本。

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グランドセイコー エボリューション9 コレクション「SBGE285」

「SBGE285」(117万7,000円)は、スプリングドライブ キャリバー9R66を搭載したGMTモデル。ブライトチタンケースを採用し、ケース径は41.0mm。最大約72時間のパワーリザーブや日常生活用強化防水(10気圧)を備え、24時針によるデュアルタイム表示にも対応する。

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GMT機能を備えたキャリバー9R66を搭載し、旅やビジネスでも活躍する実用性を実現。スプリングドライブならではの高精度と滑らかな運針を、幅広いシーンで味わえる。

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グランドセイコー エボリューション9 コレクション「SLGB013」

「SLGB013」(138万6,000円)は、新世代スプリングドライブムーブメント「キャリバー9RB2」を搭載したモデル。年差±20秒の高精度を実現し、最大約72時間のパワーリザーブを備える。ケース径40.0mm、日常生活用強化防水(10気圧)で、マイクロアジャストクラスプも採用する。9月5日にアップグレードモデルが登場予定。

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年差±20秒を実現した新世代スプリングドライブ「U.F.A.」を搭載。氷河を思わせるブルーダイヤルとともに、グランドセイコーが到達した最新技術を体感できる。

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価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 ケース素材 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ ヘリテージコレクション SBGA211 90万2,000円 41.0mm ブライトチタン 10気圧防水 スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9R65 約72時間 エボリューション9 コレクション SBGE285 117万7,000円 41.0mm ブライトチタン 10気圧防水 スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9R66 約72時間 エボリューション9 コレクション SLGB013 138万6,000円 40.0mm エバーブリリアントスチール 10気圧防水 スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9RB2 約72時間