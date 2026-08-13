グランドセイコーの「スプリングドライブ」は、ぜんまいを動力源としながらクオーツ制御を組み合わせた独自機構。機械式時計ならではの味わいと高精度を両立し、滑らかに流れるような秒針も大きな特徴だ。今回は、スプリングドライブの魅力を存分に味わえるグランドセイコーの3本を紹介する。
グランドセイコー ヘリテージコレクション「SBGA211」
「SBGA211」(90万2,000円)は、ブライトチタンケースを採用したスプリングドライブモデル。キャリバー9R65を搭載し、最大巻上時約72時間の駆動と平均月差±15秒(日差±1秒相当)の高精度を実現する。ケース径は41.0mmで、日常生活用強化防水(10気圧)を備える。
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「雪白」と呼ばれるダイヤルとキャリバー9R65を組み合わせた、スプリングドライブ搭載モデルの代表格。独自機構の魅力を知るなら、まず手に取りたい1本。
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グランドセイコー エボリューション9 コレクション「SBGE285」
「SBGE285」(117万7,000円)は、スプリングドライブ キャリバー9R66を搭載したGMTモデル。ブライトチタンケースを採用し、ケース径は41.0mm。最大約72時間のパワーリザーブや日常生活用強化防水(10気圧)を備え、24時針によるデュアルタイム表示にも対応する。
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GMT機能を備えたキャリバー9R66を搭載し、旅やビジネスでも活躍する実用性を実現。スプリングドライブならではの高精度と滑らかな運針を、幅広いシーンで味わえる。
グランドセイコー エボリューション9 コレクション「SLGB013」
「SLGB013」(138万6,000円)は、新世代スプリングドライブムーブメント「キャリバー9RB2」を搭載したモデル。年差±20秒の高精度を実現し、最大約72時間のパワーリザーブを備える。ケース径40.0mm、日常生活用強化防水(10気圧)で、マイクロアジャストクラスプも採用する。9月5日にアップグレードモデルが登場予定。
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年差±20秒を実現した新世代スプリングドライブ「U.F.A.」を搭載。氷河を思わせるブルーダイヤルとともに、グランドセイコーが到達した最新技術を体感できる。
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価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ
|モデル
|価格
|ケース径
|ケース素材
|防水性能
|ムーブメント
|パワーリザーブ
|ヘリテージコレクション SBGA211
|90万2,000円
|41.0mm
|ブライトチタン
|10気圧防水
|スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9R65
|約72時間
|エボリューション9 コレクション SBGE285
|117万7,000円
|41.0mm
|ブライトチタン
|10気圧防水
|スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9R66
|約72時間
|エボリューション9 コレクション SLGB013
|138万6,000円
|40.0mm
|エバーブリリアントスチール
|10気圧防水
|スプリングドライブ 自動巻（手巻つき） キャリバー9RB2
|約72時間