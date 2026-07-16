老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「タンクアメリカンLM PG」。

カルティエ タンクアメリカンLM PG WGTA0134 PG･RG 自動巻

1917年の誕生以来、高い人気を誇るカルティエのアイコン「タンク」。本作は2023年に登場した、美しいカーブを描くピンクゴールド仕様のタンクアメリカンLMです。縦長で力強いケースに、シルバー文字盤と伝統的なローマ数字インデックスが調和し、知的な腕元を演出します。自動巻きムーブメントを搭載した実用性も魅力で、エレガントなストラップが気品を引き立てます。洗練されたスタイルを叶える、大人の男性にふさわしい一本です。

カルティエ タンクアメリカンLM PG WGTA0134 PG･RG 自動巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 2,200,000円

アイテム名 カルティエ タンクアメリカンLM PG

通称 タンクアメリカンLM PG

型式 WGTA0134

素材 ケース：ピンクゴールド/ローズゴールド、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：24x44.5mm

カラー 文字盤カラー：シルバー/ローマン、バンドカラー：グリーン

付属品 保証書

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 生活防水

在庫店舗 梅田店

詳細説明 ベルトに穴開けあり。多少小傷がありますがきれいな状態です。機能点検を行っております。

※付属品には、傷・汚れ・劣化がある場合がございます。

傑作がリデザインされ、よりスタイリッシュに

1989年に誕生したタンク アメリカンは、1921年の伝説的名作であるタンク サントレの湾曲ケースを受け継ぐ傑作です。実はこの型番は2023年にリデザインされた新世代版。ケースの厚みをさらに抑え、よりスタイリッシュなプロポーションへと進化を遂げました。内部には自社製の薄型自動巻きムーブメントを搭載。美しい曲線美が腕にしなやかにフィットし、直線の力強さとドレスウォッチの繊細さを見事に両立しています。(コメ兵 鳥居 真)

40代男性の品格を演出する1本

40代の経験を積んだ男性に身に着けていただきたい一本です。ホテルのラウンジでの商談や、パートナーとの美術館巡りといった知的なシーンで本領を発揮します。コーディネートは、仕立ての良いネイビージャケットに白シャツを合わせた上品なジャケパンスタイルによく合います。ピンクゴールドの温かみとグリーンのストラップが袖口から覗くたび、大人の品格と余裕を感じさせる着こなしを完成させてくれます。(コメ兵 鳥居 真)

photo gallery

この商品の詳細はこちら

※掲載内容は取材時点の情報を基にしております。商品の状態・在庫・価格は変動する場合がありますので、最新の情報は「この商品の詳細はこちら」と記載された引用元ページをご確認ください。