老若男女を問わず近年人気が増しているカルティエの腕時計。ファッション性もさることながら、それぞれのモデルにはブランドの歴史や誕生の物語が刻まれている。本連載では、最初の1本にふさわしいカルティエの腕時計を、語りたくなるトリビアとともに紹介する。

今回紹介するのは、「タンクアメリカンLM WG」。

カルティエ タンクアメリカンLM WG W2603256 WG 自動巻

カルティエを代表する時計コレクション「タンク」。戦車からインスピレーションを得て、1917年にルイ･カルティエにより産み出されたデザインです。その後、様々な派生デザインが登場しますが、「タンクアメリカン」は美しいカーブを描く縦長のケースが特徴です。その中でもこちらは、ホワイトゴールド素材の男性用ウォッチ。ジュエラーとウォッチメーカー、2つの顔をもつカルティエならではの作品です。

カルティエ タンクアメリカンLM WG W2603256 WG 自動巻

初めて手にしたいカルティエ。これまで紹介してきたモデルはこちら

販売価格(税込) 145万円

アイテム名 カルティエ タンクアメリカンLM WG

通称 タンクアメリカンLM WG

型式 W2603256

素材 ケース：ホワイトゴールド、ブレス：ストラップ

商品ランク 中古品A、使用感の少ないきれいな中古品

性別タイプ メンズ

サイズ ケース径約：26.5x45mm

カラー 文字盤カラー：シルバー/ローマン、バンドカラー：ブラック

付属品 付属品なし

保証期間 12ヵ月

特記事項 自動巻 生活防水

在庫店舗 KOMEHYO GINZA

詳細説明 ベルトは対応する非純正品を取り付けております。 ガラスに傷あり。多少小傷がありますがきれいな状態です。オーバーホール、外装仕上げを行っております。

13年間で相場80万円アップ。資産価値も期待できる1本

1921年の「タンク サントレ」が描く屈曲美を受け継ぎ、1989年に登場した「タンク アメリカン」。2013年当時は65万円前後と手にとりやすい本格ドレスウォッチでしたが、近年の金価格の変動に伴い、18Kホワイトゴールドケースが持つ貴金属としての価値が改めて高まっています。手首のラインに優しく沿う湾曲した長方形フォルム。ホワイトゴールドの上品な輝きと確かな重厚感を併せ持ち、気品のある名作です。(コメ兵 鳥居 真)

主張しすぎない上品な存在感を演出

40代後半の男性の方へ。パートナーと祝う特別な記念日、静かな洋館レストランでのディナーにいかがでしょう。仕立ての良いダークネイビーのオーダースーツに、上質な白シャツを合わせたシンプルな着こなし。袖口から覗くホワイトゴールドの流麗な長方形ケースが、落ち着いた雰囲気を漂わせます。主張しすぎず上品な存在感が、特別な夜の会話と空間を格調高く演出します。(コメ兵 鳥居 真)

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