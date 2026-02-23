高所得層のセカンドカーは「軽EV」が最適解? 理由を解説

都市部の高所得者、あるいは地方で車を2台以上必要とする家庭が、セカンドカーとして軽EVやプラグインハイブリッド車(PHEV)を検討する例が増えています。軽EVは自宅やその周辺で充電できる方にとってメリットが大きく、最大57.4万円の補助金もあります。この記事では、セカンドカーに軽EVを選ぶメリットや補助金制度、人気の車種などを解説します。

軽EVをセカンドカーで利用するメリット

セカンドカーは通勤や送り迎え、日常の買い物などに使うケースが多いでしょう。なぜ軽EVが向いているのか、メリットを解説します。

日常使いしやすい

セカンドカーに求められるのは「日常生活の足」となること。大きな車体や長距離性能ではなく、乗り回しのしやすさ、維持費の安さが重要です。

軽EVならガソリンスタンドに頻繁に通う必要はありません。サイズもコンパクトであり、セカンドカー需要にうまくマッチする可能性が高いです。

静かで快適な乗り心地

電気自動車はガソリン車と比べて比較的静かで、加速もスムーズです。エンジン音が目立たないため、住宅街でも利用しやすいです。

朝の通勤、小さなお子さんの送り迎えといったシーンで活躍します。音に敏感な小さなお子さんも、静かなEVなら落ち着けるかもしれません。

補助金や税金優遇もある

電気自動車は国や地方自治体が普及を後押ししています。地域や車種などによって金額は変動しますが、軽EVは40万円程度の補助を受けられるケースも多いです。

自動車税・重量税もガソリン車より安く設定され、維持費の負担を減らすこともできます。

軽EV・PHEVで見逃せない補助金制度

軽EVとPHEVの購入では、国や自治体の補助金制度を利用できます。

国の補助金

国によるCEV補助金は車種・グレード、登録時期により金額が異なります。例えば日産自動車「サクラ」は57.4万円、トヨタ自動車「bZ4X」は130万円です(令和8年1月1日以降に登録の場合)。

対象となるのは新車またはリースで、中古車は対象外です。補助金を受けた場合、原則として3年あるいは4年の保有義務があります。

自治体の補助金

東京都、大阪府、愛知県など、各自治体でEVの補助金制度を実施しています。対象条件や補助金の額は自治体によって異なります。

自治体の補助金は国の補助金と併用可能なケースが多いですが、地域によって内容が異なるため、お住まいの自治体の公式ウェブサイトで確認しましょう。

軽EVを検討するときの注意点

軽EVの購入を検討する場合、以下2つのポイントも頭に入れておきましょう。

車両価格は比較的高い

軽EVの新車価格は最低でも200万円台であり、やはりガソリン車と比べると割高感があります。また、中古市場はまだ活発ではなく、EVバッテリー劣化の懸念もあるため、中古の選択肢は少ないのもデメリットです。

充電インフラは少ない

自宅の駐車場など、充電設備を設置できる家庭なら便利ですが、そうでない場合は利便性が下がります。外出先での充電に頼ることになり、地域によっては充電器の台数が少ないこともあります。

セカンドカーとして人気の軽EVは？

ここからは、セカンドカーとして選ばれることの多い軽EVを複数紹介します。

日産 サクラ

もはや定番と呼べる人日産の軽EVです。自宅充電なら8時間で100％フル充電が可能。力強い加速でスムーズに運転できます。

日産によると、オーナーの83％が「充電費用は月に5,000円以下」と回答。優れたランニングコストで、経済的に無理なく保有できます。

ホンダ N-ONE e:

ホンダの軽自動車「Nシリーズ」のEVです。航続距離は軽EVではトップクラスで、1回の充電で295kmの走行が可能。送り迎え・買い物・通勤などたっぷり走行できます。

予防安全装置として「Honda SENSEING」を搭載。広い範囲を見渡せるフロントカメラ、前後8つのソナーセンサーにより、危険を検知します。

三菱 ekクロス EV

三菱自動車工業の軽EVで、走行性能も優れた車種。加速がスムーズでパワーもありながら、ガソリン車と比べても静かです。

スタートボタンを押すと走行可能距離な予測値が表示され、充電切れの心配がないのもメリット。通常であれば1回のフル充電で100kmほど走れます。