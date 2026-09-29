中国のBYDが日本の軽自動車規格に合わせて開発した電気自動車(EV)の「ラッコ」は、どのくらい売れているのか。最新の販売状況が判明した。

外観、内装、走行シーンも! BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

チーズイエローが意外に人気?

ラッコはBYDが2026年7月28日に日本で発売した軽EV。グレードは以下の3種類だ。

200：一充電走行距離210km(バッテリー容量22.4kWh)、価格は214.5万円

300Plus：一充電走行距離320km(バッテリー容量35.84kWh)、価格は239.8万円

300Premium：一充電走行距離320km(バッテリー容量35.84kWh)、価格は249.7万円

背の高い「スーパートール」タイプの軽自動車で、両側にスライドドアが付いている。日本で最も売れているタイプのクルマをBYDがEV化したというわけだ。

BYD Auto Japanの東福寺厚樹社長によると、2026年9月27日時点でのラッコの受注台数は1,832台。グレードの内訳は最上級「300Premium」が85％と大半を占めている。

BYD Auto Japanの東福寺厚樹社長

ボディカラーは「アークティックホワイト」が全体の44％と人気だが、2位の「チーズイエロー」が20％と健闘。黄色系が人気カラーになるのは意外な結果だが、実物は鮮やかすぎず、クリーム色に近いおしゃれな雰囲気なので納得だ。

諸外国では原油の供給不足によるガソリン高の影響により、ガソリンエンジン車からEVへの乗り換えが進んでいると東福寺社長。そのあおりを受けて、ラッコの「300」系に搭載するバッテリーは「奪い合い」になっているという。そのため、300系については納車が遅れていたようだが、9月中に順次開始するとのこと。バックオーダーは1,300台ほど積み上がっている状況だ。