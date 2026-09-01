中国のBYDが日本専用に作った軽EV(軽自動車の電気自動車)「ラッコ」が話題だ。発売からわずか2週間で、受注台数は1,000台を超えたという。そのうち8割は最上級グレード「300Premium」だそうだ。今回は、普段から日産自動車の軽EV「サクラ」に乗っている経験を踏まえつつ、ラッコに試乗した印象をお伝えしたい。

細部まで撮影しました! BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

最初に結論! ラッコは買うに値する軽EVだ

ラッコの特徴は、軽EVとして唯一の「スーパーハイトワゴン」であることだ。

スーパーハイトワゴンは国内で最も売れ筋の軽自動車。ホンダ「N-BOX」、スズキ「スペーシア」、ダイハツ工業「タント」など、人気モデルがひしめくカテゴリーだ。

試乗したのは、初期受注の8割を占めるとされる最上級グレードの300Premiumだ。試乗車の色は「ルビーレッド」と名付けられた鮮やかな赤。内装は「ブラック」である。

ちなみに、300Premiumのみ「ブラック&ベージュ」の内装色を選ぶことができるが、その場合、外装色は「アークティックホワイト」と「チーズイエロー」に限られる。

結論を先にいえば、スーパーハイトワゴンの軽EVを検討するなら、ラッコは買うに値するということ。それほど、完成度の高さに感銘を受けた。

もはや上級車の域?

実車に対面してまず感じたのは、外観の仕上がりのよさだ。車体色の輝きもすばらしい。

BYDは3年前の「ATTO3」から日本にEVを導入し、以後、どの車種もできのよさを実感させてきた。そのうえで、最後発となるラッコは、軽自動車とはいえ、ほかのBYD車と比べても品質の高さをより実感させる。

室内も、ラッコの内装は軽自動車というより、上級の3ナンバー車と比較できるほど上質だ。仕立てのよさに止まらず、ダッシュボードのメーターや合成皮革のシート(300Premiumに標準装備)など、内装の見栄えも居心地も、登録車の上級車種の趣にあふれている。

そうした格上の手応えは、走るとなおさら実感できる。

軽EVは重いバッテリーを床下に搭載している。そのため低重心で、軽自動車とは思えない快適な乗り心地を実現する。しかも、モーター駆動なので静かだ。そこは、私が所有するサクラも同様で、愛用していて軽自動車と思ったことはない。エンジン車の軽で諦めさせられる雑さや騒音は皆無といえる。

加えてラッコは、走りに重厚さがある。

サクラの車載バッテリーは20kWhで、車両重量は1,070～1,080kgだ。ラッコの300Premiumは35.84kWhとサクラの1.8倍近い容量のバッテリーを載せ、車両重量は1,230kgと約14％重い。この重さが、上級車に通じる重厚さにつながっている。

車体の重さはハンドル操作などの手ごたえにも影響し、堂々とした様子で、なおさら軽とは思わせない。それでいて、モーター駆動なので加速に不足はない。

軽スーパーハイトワゴンは背が高すぎることから、曲がる際にふらつく様子を示すことがあるが、ラッコは床下に重いバッテリーを搭載するので、高速道路を走っても不安な挙動を示さない。ラッコの全高は1.8ｍだ。

実用性はどうなのか

スーパーハイトワゴンとしての実用性はどうか。

ラッコの開発では、日本の軽自動車を徹底的に調査したというだけあって、エンジン車のスーパーハイトワゴンと比べても、何ら使い勝手の不足はない。後席のゆとりは、他のスーパーハイトワゴンと同様に広々とし、かつEVなので、リムジンのような静けさと快適さを満喫できる。

さらに優位性があるといえるのは、後ろのスライドドアにキーを持って近づくと、ドア下の路面にスポットライトが灯り、そこを足で踏めば自動的にドアが開く仕組みだ(300Premiumのみの装備)。他社では経験したことのない手法で、確実な作動を得られる。

後席は、ホンダ車でおなじみの機能である座面のチップアップが可能。自動で開くスライドドアを活用し、背の高い荷物を後席床に置くことができる。

このように、国内で人気の軽スーパーハイトワゴンが備える利便性を網羅しながら、追加機能からは独自性が感じられる。

ラッコが軽スーパーハイトワゴンの有力な選択肢であることは間違いない。

【フォトギャラリー】BYD「ラッコ」