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アイオーデータ50周年
アイオーデータ50周年の新着記事一覧
2026年05月25日(月)
アイ・オー・データ機器、7月から「株式会社アイオーデータ」に社名を変更
2026/05/25 13:59
2026年04月22日(水)
デイジーチェーン接続・USB-C 65W給電に対応する23.8型モニター「LCD-C243SMW-F」
2026/04/22 18:55
2026年04月08日(水)
アイ・オーとVerbatim、BDドライブやBDディスクの提供継続を表明
2026/04/08 19:30
2026年03月18日(水)
アイ・オー、SSDやHDDを4月1日から値上げ USBメモリーは最大224％アップ
2026/03/18 17:57
2026年02月09日(月)
テレビの録画用HDDに記録した番組をBDやDVDに保存、アイ・オー「BDレコ」 22,800円
2026/02/09 17:46
2025年12月11日(木)
アイ・オー、NASやHDD／SSD、USBメモリなどを2026年1月14日から価格改定
2025/12/11 20:25
2025年12月10日(水)
アイ・オー創業50周年、思い入れのある製品を教えて！ プレゼント企画スタート
2025/12/10 16:45
2025年09月05日(金)
アイ・オーのテレビ電話端末「memet」、au系ショップで販売開始 購入前に実機が体験可能に
2025/09/05 19:41
2025年08月28日(木)
アイ・オー、4G/LTE対応のWi-Fiルーター「UD-LTA」 固定回線がない状況でもネットに接続できる
2025/08/28 15:04
2025年08月20日(水)
アイ・オー・データ、280Hz駆動の27型QD-OLEDゲーミングディスプレイ
2025/08/20 14:45
2025年08月07日(木)
アイ・オー、有線LAN接続しながら充電もできるUSB-Cアダプター iPhoneにも対応
2025/08/07 18:58
アイ・オー、HDMIで映像出力しながら充電もできるUSB-Cアダプター iPhoneにも対応
2025/08/07 18:48
アイ・オー、スマホのUSB-C端子に装着したまま持ち歩ける超小型SSD 最大512GB
2025/08/07 17:53
2025年07月10日(木)
見た目はまるで放熱板、10GbE有線LANアダプター Thunderbolt/USB4対応
2025/07/10 20:40
2025年06月16日(月)
AMD Radeon RX 9060 XT発売イベントに参加！ 日本市場にXFXブランドのグラボが復活へ
2025/06/16 21:11
レポート
2025年02月21日(金)
アイ・オー、シニア世代でも扱えるテレビ電話専用機「memet」 通信機能を内蔵
2025/02/21 18:47
2025年01月31日(金)
BD-Rなどの光ディスク製品、アイ・オーとバーベイタムが継続販売を表明
2025/01/31 15:26
2025年01月24日(金)
“ゲーミング押し寿司”「笹Crysta」爆誕 北陸名物の笹寿し、アイ・オーとコラボ
2025/01/24 16:31
2024年12月25日(水)
液晶モニターを壊したエピソードを投稿すれば、最新ゲーミングモニターが当たるチャンス！
2024/12/25 11:00
2024年12月23日(月)
あの「夢グループ」公認！ アイ・オー、通販番組チックなスティック型SSDの解説動画を公開
2024/12/23 14:40
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1976年創業、2026年1月に50周年を迎えたアイオーデータの最新情報をお届けします。また、ガジェット有識者へのインタビューを通じて、50年の進化とアイオーの魅力に迫ります。