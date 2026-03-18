アイ・オー・データ機器が、4月1日から主要製品280型番の価格改定を実施すると発表した。SSDやHDD、NAS、USBメモリーを中心に価格を改定し、個人向けSSDは引き上げ幅が低いものでも74.8％アップとなる。
同社は2026年1月14日にも価格改定を実施したが、昨今の世界的な半導体部品や原材料価格の高騰、輸送や燃料費など製造に関わるさまざまなコスト上昇の影響で、やむなく再度の価格改定を実施するとしている。
価格改定を実施する商品カテゴリーや型番数、価格改定率は以下の通り。具体的な製品名は明らかにしていない。
|商品カテゴリー
|型番数
|価格改定率
|個人・家庭向けHDD
|43
|6.4％～34.4％
|法人・企業向けHDD
|40
|2.8％～21.4％
|個人・家庭向けSSD
|14
|74.8％～187.7％
|法人・企業向けSSD
|11
|22.7％～97.6％
|交換用HDD
|23
|2.9％～55.6％
|個人・家庭向けNAS
|19
|2.6％～42.9％
|法人・企業向けNAS
|19
|1.3％～42.4％
|NAS交換用HDD
|14
|5.8％～90.9％
|USBメモリー
|53
|13.2％～224.0％
|セキュリティUSBメモリー
|40
|21.7％～155.6％
|法人向け無線LAN
|1
|49.5％
|LTEルーター
|3
|22.1％～38.0％