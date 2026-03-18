アイ・オー・データ機器が、4月1日から主要製品280型番の価格改定を実施すると発表した。SSDやHDD、NAS、USBメモリーを中心に価格を改定し、個人向けSSDは引き上げ幅が低いものでも74.8％アップとなる。

同社は2026年1月14日にも価格改定を実施したが、昨今の世界的な半導体部品や原材料価格の高騰、輸送や燃料費など製造に関わるさまざまなコスト上昇の影響で、やむなく再度の価格改定を実施するとしている。

価格改定を実施する商品カテゴリーや型番数、価格改定率は以下の通り。具体的な製品名は明らかにしていない。