今年の1月に50周年を迎えたアイオーデータ。Windowsよりも前のPC-98時代からさまざまな周辺機器を世に送り出しており、アイオー製品にお世話になった人も多いはず。そこで、PC＆デジタル業界で長年活躍してきたライターさんに、思い出に残っているアイオー製品を挙げてもらい、選んだ理由や気に入っていたポイントなど、当時のエピソードを振り返ってもらいました。さらに、そのアイオー製品を開発した“中の人”にも開発の裏話を聞いてみました。今回は、ライターの小林哲雄さんです。

アイオーデータ製品の思い入れを語ってほしい、という依頼が来ました。私が愛用しているアイオー製品の1つがNAS。アイオー製品だけでも3台ぐらい購入し、現在も1台が「何とか稼働中」という状態です。

現行で動いているのが「LAN DISK H HDL6-H36」。法人向けのラインナップでも割と上位の製品で、購入した当時は「6TB HDD×6ベイで物理36TBあれば無敵」と思っていたのですが、安全性重視でRAID6運用(後述)なので、論理24TB。ファイルサーバーとして使っていますが、現在の空きが4TBほど。ちなみに、準メイン機のNASは10TB HDDの4ベイで物理40TB、論理はRAID5で30TBです。

購入に際して目を付けたのが「B級品セール」。当時は楽天市場で販売していて、開催日が分かっていたので目星を付ければ購入できたのですが、それでも高額商品。さっさと決済して購入できたと思ったら「不正利用かも」とカード会社に決済を止められて買えなかったなんてこともありました。

長年使っているため、HDDは1台を除いてすべてリプレイス済み。入れ替え後に再構築することで、購入時のデータを保っています。

ここで優秀なのが、アイオーデータの法人向けNASにあるクラウド監視システム「NarSuS」。温度やHDDの状況を監視して毎月レポートメールが来るほか、「HDDがそろそろ壊れそう」と警告を出してくれます。最新のレポートを見ると、すでに7年以上使っていることが分かります。

NASなので、以前は24時間稼働で使っていましたが、最後の1台の警告が出た時点で「必要な時以外は電源OFF」とNASらしくない運用によって延命をかけており、現在も一応動いているという状態ですが、AIブームのせいでHDDが品薄なので困ってます。

冒頭でRAID6と書きましたが、これはストレージのデータ安全性を保つ方法です。RAID5は3台以上のHDDに分散して書き込み、1台にパリティ情報を入れることで「HDDが1台壊れてもデータは保全」で、RAID6は4台以上のHDDに分散して2つパリティ情報を入れるので「HDDが2台壊れてもデータは保全」されるというもの(近ごろのアイオーデータは別の手法を推奨しています)。

HDDの多い製品じゃないとRAIDは使えませんが、HDDはなんだかんだと壊れるので、安全策は必須です。

欠点というわけではありませんが、なんと「NASが寝床に鎮座」しておりまして、夏はファンの音がウルサイのと、HDD故障の際のアラームがうるさくて困ったことがあります(よくよく設定を見たら鳴らさない設定がありました)。

おそらく「7年も使われているならそろそろリプレイスしては？」と言われそうなのですが……お安いB級品ありませんか？