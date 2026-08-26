本社を石川県金沢市に置くアイオーデータの製品が、石川県金沢市と石川県加賀市のふるさと納税返礼品に指定された。液晶モニター、モバイルモニター、外付けHDD、ポータブルHDD、録画用HDD（RECBOX含む）、スティックSSD、NAS、Wi-Fiルーター、ネットワークカメラ、NFCリーダーライター、USBメモリーなど、仕事や暮らしを支える幅広い商品が対象となった。
合わせて、各種ふるさと納税ポータルサイトでの取扱商品をまとめた特設サイトも公開した。
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