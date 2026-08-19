創業50周年を迎えたアイオーデータが、次世代IT人材の育成を目的とし、ITエンジニアを目指す児童・青少年の学習・競技環境を支援するため、プログラミングコンテストを支援しているNPO法人と連携して製品の寄贈プログラムを開始した。

アイオーデータ 代表取締役会長の細野昭雄氏

アイオーデータは、次の時代や未来を創っていく企業として、次世代を担う子どもたちのエンジニアリングやプログラミングへの関心を育み、学習・競技環境を充実させることで、将来のITエンジニア育成に貢献していくことを表明した。

今回、アイオーデータが寄贈プログラムで連携したのが、教育機関やIT関連企業、研究機関と連携し、全国のプログラミングコンテストを支援しているNPO法人「ITジュニア育成交流協会」。

寄贈プログラムでは、同協会が支援するプログラミングコンテストの運営団体・代表校に対して、55型4K液晶ディスプレイ「LCD-U551DX」や65インチの電子黒板「i65c01」、Ubuntu搭載ミニPCアプライアンス「MPC-NCI3W1U」などを寄贈する。7月31日、寄贈プログラム参加団体を招いた寄贈式を東京国際フォーラムで開催し、アイオーデータからは代表取締役会長の細野昭雄氏や販売推進部長の西田谷直弘氏が参加した。