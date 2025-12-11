アイ・オー・データ機器は、NASやHDD／SSD、USBメモリといったPC周辺機器など165型番について、2026年1月14日から値上げする。

同社はこれまで企業努力と経営の効率化を図り、価格維持に努めてきたが、原材料価格やエネルギー・物流関連費用の高騰が長期にわたっていることなどから、商品の価格改定を決定した。対象商品は下記の通り。今後も商品の安定供給に努めていくとしている。

商品カテゴリー 型番数 価格改定率
個人・家庭向けNAS 12 2.8％～19.4％
法人・企業向けNAS（Linuxベース OSモデル） 29 4.5％～27.2％
法人・企業向けNAS（Windows OSモデル） 40 1.0％～3.8％
NASオプション　交換用ハードディスク 17 1.5％～6.4％
24時間録画対応HDD 5 2.8％～11.8％
据え置きHDD 12 2.9％～15.4％
法人向けHDD「BizDAS」 6 2.6％～6.4％
SSD 21 13.0％～34.9％
ネットワークカメラ 1 11.3％
USBメモリー「U3C-STDシリーズ」 9 10.5％～54.8％
WDブランド　ポータブルSSD 7 5.6％～15.2％
SanDisk Professionalブランド　SSD 6 3.7％～12.9％