アイ・オー・データ機器は、NASやHDD／SSD、USBメモリといったPC周辺機器など165型番について、2026年1月14日から値上げする。
同社はこれまで企業努力と経営の効率化を図り、価格維持に努めてきたが、原材料価格やエネルギー・物流関連費用の高騰が長期にわたっていることなどから、商品の価格改定を決定した。対象商品は下記の通り。今後も商品の安定供給に努めていくとしている。
|商品カテゴリー
|型番数
|価格改定率
|個人・家庭向けNAS
|12
|2.8％～19.4％
|法人・企業向けNAS（Linuxベース OSモデル）
|29
|4.5％～27.2％
|法人・企業向けNAS（Windows OSモデル）
|40
|1.0％～3.8％
|NASオプション 交換用ハードディスク
|17
|1.5％～6.4％
|24時間録画対応HDD
|5
|2.8％～11.8％
|据え置きHDD
|12
|2.9％～15.4％
|法人向けHDD「BizDAS」
|6
|2.6％～6.4％
|SSD
|21
|13.0％～34.9％
|ネットワークカメラ
|1
|11.3％
|USBメモリー「U3C-STDシリーズ」
|9
|10.5％～54.8％
|WDブランド ポータブルSSD
|7
|5.6％～15.2％
|SanDisk Professionalブランド SSD
|6
|3.7％～12.9％