東京2025デフリンピックが、2025年11月15日～26日の12日間に渡って開催されている。

「デフ」は耳が聞こえないという英語で、これに「オリンピック」を掛け合わせた名称が「デフリンピック」だ。「聞こえない・聞こえにくい人たちのためのオリンピック」と位置づけられ、1924年に第1回大会が、フランス・パリで開催されてから、今年の大会で100年目の節目を迎える。しかも、日本でデフリンピックが開催されるのは今回が初めてだ。

会期中には、21競技が行われ、81の国と地域、3つのチームが参加。男子は2014人、女子は1067人の合計3081人が選手として登録している。参加するアスリート数は過去最大規模になるという。

一方、東京2025デフリンピックの開催にあわせて、ユニバーサルコミュニケーション（UC）技術など、様々なデジタル技術を体験できる「みるTech」が開催されている。

東京・代々木の国立オリンピック記念青少年総合センターに設置された大会運営拠点機能などを持つ「デフリンピックスクエア」に、最新技術を体験できる展示エリアを用意。会場は、コミュニケーションゾーン、アクティブゾーン、カフェゾーンに分かれ、ソニーグループや富士通、トヨタ自動車などの大手企業から、スタートアップ企業まで、国内25社が参加。各社の技術開発の成果を披露するとともに、社会実装に向けた取り組みを紹介している。「みるTech」を主催する東京都スポーツ推進本部では、「インクルーシブな街・東京の実現に貢献する展示内容になった」としている。

実際に「みるTech」を訪れ、ユニバーサルコミュニケーション技術を見てきた。

コミュニケーションゾーン

POCKET RDは、簡単操作で、わずか1分で高精度のアバター動画が生成でき、誰もがアバターとなって、多彩な世界を楽しむことができる「AVATARIUM Portable」を展示した。アバターを使って、歴史上の人物に扮することもできる

アクティブゾーン

カフェゾーン





日伸は、多世代スピーカー「エリッセ by haru’nJe」を展示した。耳の疲れによって聞き取りにくくなった音を調整し、聞こえに違いがあっても、すべての人に高品質な音を届けるスピーカーだ。子音の部分を強調する形で音声を再現することで聞き取りやすくしているという。元の音をそのまま再生するミュージックモードのほか、聞こえをサポートする「ヒアリングモード」など、デジタル処理した複数の音色から選択できる。操作はリモコンで簡単に行える

なお、東京2025デフリンピックの各競技会場では、ユニバーサルコミュニケーション技術を活用した「音が見える、音を感じる」競技観戦の体験が可能になっている。

卓球やバドミントン、柔道、水泳の各競技会場では、最新のデジタル技術を活用した観戦体験を実施するほか、競技会場においては、きこえる、きこえないに関わらず、誰もが競技観戦を楽しめるよう、会場の大型ビジョンに、会場アナウンスの内容を日本語、英語のテキストで表示する。また、総合受付に設置した透明ディスプレイ、運営スタッフなどが携帯するタブレットなどを通じて、音声を多言語でテキスト化して表示し、観戦をサポートするという。ユニバーサルコミュニケーションによる新たな観戦スタイルを体感できる場ともなっている。

一方、11月14日に、「デフリンピックスクエア」で行われた東京2025デフリンピックのオープニングセレモニーにおいて、国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長は、「東京2025デフリンピックは、ろう者、手話、スポーツがつながる大会になる。ろう文化を社会に示すイベントでもある。様々な国と地域からアスリートが参加している。ぜひ、競技会場に足を運んでアスリートを応援してほしい」と手話で挨拶。また、全日本ろうあ連盟デフリンピック運営委員会の久松三二委員長も手話で、「100年目の節目になる大会を、東京で開催できることを光栄に思っている。東京2025デフリンピックでは、子供たちに夢を与え、情報バリアフリーとコミュニケーションバリアフリーを実現し、立場の異なる人たちが壁を越えて、お互いにと認め合うことができる共生社会の実現を目指している。日本を変えるというパワーを発信していきたい」と挨拶した。

また、東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部の小室明子本部長は、「誰もがスポーツを楽しめる機会になる。そして、1人1人が力を発揮し、誰もが生き生きと暮らせる社会をつくる。100年目の節目となる東京2025デフリンピックを成功させ、より価値を高め、次の100年につなげたい」とした。

国際ろう者スポーツ委員会のアダム・コーサ会長

全日本ろうあ連盟デアリンピック運営委員会の久松三二委員長