パナソニック コネクトは6月12日、小・中・高校生向けのPC組み立てイベント「手づくりレッツノート工房」の開催を発表し、参加者の募集を開始した。開催日は2026年8月1日、会場は同社の神戸工場。申込期間は6月30日まで。参加費用はSC7が234,400円、FC7が239,900円で、パソコン本体代・昼食代を含む。

「手づくりレッツノート工房」は、子どもたちがプロのサポートのもとでモバイルPCを組み立て、モノづくりの楽しさを体感できるイベントだ。2002年にスタートし、2026年で23回目の開催を迎える。

今回組み立てるのは、いずれも2026年4月に発売したレッツノートの最新モデル「SC7」と「FC7」の2機種。どちらもIntel Core Ultra シリーズ3プロセッサを搭載し、レッツノートとして初めてCopilot+ PCに対応した製品だ。参加者は2機種から好みの機種を選んで組み立てる。

「SC7」は12.4型液晶を搭載したコンパクトモデルで、重量は約949g～と軽量。持ち運びやすく、学校や図書館での調べもの・レポート作成などに適している。「FC7」は14.0型の大画面モデルで、広い作業スペースが特長。オンライン学習や動画・音楽鑑賞にも向く。 イベントでは、PC組み立て体験のほか、ショールームやレッツノートの生産ラインの見学、モノづくりや最新技術に触れる体験コンテンツも用意されており、同伴家族も楽しめる内容となっている。

応募が多数の場合は抽選となる（先着順ではない）。抽選結果は7月上旬頃に応募者全員へメールで通知される。

開催概要は以下の通り。