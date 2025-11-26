NTTは、研究開発成果を公開する「NTT R&Dフォーラム2025」を、2025年11月19日～26日（22日～24日を除く）を、東京・三鷹のNTT武蔵野研究開発センタで開催した。
今年の「NTT R&Dフォーラム2025」では、「IOWN Quantum Leap」をコンセプトに、IOWNに関する最新の取り組みのほか、生成AIや量子、サステナビリティ、モビリティ、ネットワーク、セキュリティ、宇宙、デジタルツイン、UI/UXの合計10カテゴリーにおいて、89種類の研究開発成果を展示した。
「NTT R&Dフォーラム2025」の展示内容を、写真を通じてレポートする。
IOWNに関しては、光電融合デバイスの最新版や光電融合スイッチの試作品などを展示した。NTTでは、PEC-2（Photonics-Electronics Convergence-2）と位置づける幅20mm程度の光エンジン（光電融合デバイス）を、2026年度中に商用提供することを公表している。また、これを16個内蔵した光電融合スイッチは、1秒間に102.4Tbitの転送が可能になり、そのモックアップも公開した。
生成AIでは、NTT版LLMの最新版「tsuzumi2」をはじめ、NTTグループが取り組み様々なAI関連技術とユースケースを展示してみせた。tsuzumi 2は、純国産の小型LLMで、高い日本語性能とコスト効率を実現しており、社内やインターネット、人の知見など、多様な情報源の垣根を超えるエージェントを実現。その一端を実演した。
量子エリアでは、NTTが取り組む光量子コンピューティングに関する展示を行った。常温、常圧で動作し、省スペース化を図れるだけでなく、高速化、省電力、低投資といった点でもメリットがあり、圧倒的なスケーラビリティを実現することができる。NTTでは、2027年には国内トップレベルとなる1万量子ビット、2030年には世界トップレベルの100万量子ビットの光量子コンピュータの実現を目指しているほか、他社に先駆けて1億量子ビットの達成を目指す考えを示している。
サステナビリティでは、カーボンニュートラルや脱炭素社会への貢献のほか、持続可能な社会の実現に向けた最新の取り組みについて紹介した。
モビリティでは、「交通事故ゼロ」の社会実現に向けたNTTグループの様々な取り組みについて紹介している。各種センサーやカメラからの情報をもとにした交通状況の理解や事故回避、モビリティ向け通信基盤などを展示した。
ネットワークのエリアでは、通信を含む、様々な社会インフラを支えるNTTグループの取り組みについて紹介していた。
セキュリティ分野では、サイバーセキュリティやデジタルトラストを支える基盤技術のほか、個人や法人、金融、公共分野などの様々なユースケースまでを紹介した。
宇宙分野では、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」実現に向けた通信・電力伝送技術や、衛星画像による地上の状況把握や異常検知など、宇宙事業創出に向けたNTTグループの最新の取り組みを紹介した。
デジタルツインでは、スマートファクトリーの実現に向けた製造業界や物流業界向けのロボット制御技術などを紹介していた。
UI/UXの展示では、IOWNを介した振動触覚伝送によって、遠隔地の人や場所とのつながり感を向上させる技術や、Personalized Sound Zoneで培われた音場推定や合成技術による能動騒音制御などの体験型デモが目立っていた。