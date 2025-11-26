NTTは、研究開発成果を公開する「NTT R&Dフォーラム2025」を、2025年11月19日～26日（22日～24日を除く）を、東京・三鷹のNTT武蔵野研究開発センタで開催した。

今年の「NTT R&Dフォーラム2025」では、「IOWN Quantum Leap」をコンセプトに、IOWNに関する最新の取り組みのほか、生成AIや量子、サステナビリティ、モビリティ、ネットワーク、セキュリティ、宇宙、デジタルツイン、UI/UXの合計10カテゴリーにおいて、89種類の研究開発成果を展示した。

「NTT R&Dフォーラム2025」の展示内容を、写真を通じてレポートする。

NTT R&Dフォーラム2025のコンセプトは、「IOWN Quantum Leap」

「NTT R&Dフォーラム2025」が開催された東京・三鷹のNTT武蔵野研究開発センタ

IOWNに関しては、光電融合デバイスの最新版や光電融合スイッチの試作品などを展示した。NTTでは、PEC-2（Photonics-Electronics Convergence-2）と位置づける幅20mm程度の光エンジン（光電融合デバイス）を、2026年度中に商用提供することを公表している。また、これを16個内蔵した光電融合スイッチは、1秒間に102.4Tbitの転送が可能になり、そのモックアップも公開した。

光電融合デバイスの進化

光電融合スイッチの試作機。4方向に4つずつ接続している銀色の部分が光エンジン。光エンジンと情報処理用ICチップを同一の台座上に実装しており、消費電力を劇的に低減する

光電融合スイッチの試作品をラックに搭載してデモストレーション

光電融合スイッチの将来のデザイン

複数のデータセンターを結んだ次世代データセンターのオペレーションの様子

OCS（オプティカルサーキットスイッチ）の試作機を展示

オンデマンド光ネットワークの展示では、事前のネットワーク設定が不要で、機材を接続するだけでAPNを開通できる様子を示した

SCX（Subchannel Circuit eXchange）により、APN通信の特徴である確定通信を多地点間で柔軟で経済的に利用できる。オール光ネットワーク共通基盤技術により、APNを複数プロバイダで協調し、品質を確保したネットワークに進化させる





バーチャルプロダクションの天井部分の映像は会場に設置したサーバーで生成して組み合わせている

大阪・関西万博でも展示した「ふれあう伝話」。テーブルをたたくと、相手側のテーブルにその振動が伝わる

心音も相手のテーブルに伝えることができるという

電話をかけると様々な音を聞くことができるサービスもデモ

新潟県小千谷市の様々な音を収録し、地域ならではの音を楽しむこともできる

生成AIでは、NTT版LLMの最新版「tsuzumi2」をはじめ、NTTグループが取り組み様々なAI関連技術とユースケースを展示してみせた。tsuzumi 2は、純国産の小型LLMで、高い日本語性能とコスト効率を実現しており、社内やインターネット、人の知見など、多様な情報源の垣根を超えるエージェントを実現。その一端を実演した。

暗黙知を用いたインシデント対応支援技術。AIがセキュリティ専門家の暗黙知を活用し、非専門家によるインシデント対応を支援する

AIライフサイクルを支えるセキュリティ。Security for AI技術を統合、最適化することで、組織のAI導入を推進する

Social simulation platform。人間の行動やインタラクションをシミュレーションしたデジタルペルソナとの対話を通じて、個人と集団の行動を分析。マーケティングや営業企画の提案、効率化を革新できる。短期間に深い洞察が得られる

量子エリアでは、NTTが取り組む光量子コンピューティングに関する展示を行った。常温、常圧で動作し、省スペース化を図れるだけでなく、高速化、省電力、低投資といった点でもメリットがあり、圧倒的なスケーラビリティを実現することができる。NTTでは、2027年には国内トップレベルとなる1万量子ビット、2030年には世界トップレベルの100万量子ビットの光量子コンピュータの実現を目指しているほか、他社に先駆けて1億量子ビットの達成を目指す考えを示している。

会場には光量子コンピュータを展示していた

光量子コンピュータは圧倒的な省電力性能を実現するという

光量子コンピュータの動作原理を説明する模型

リアルタイムスクイーズド光の発生状況を可視化するデモストレーションも行った

光量子コンピュータの高信頼化システム技術の展示。結果の誤りを抑える技術により、信頼性を高めている

サステナビリティでは、カーボンニュートラルや脱炭素社会への貢献のほか、持続可能な社会の実現に向けた最新の取り組みについて紹介した。

モビリティでは、「交通事故ゼロ」の社会実現に向けたNTTグループの様々な取り組みについて紹介している。各種センサーやカメラからの情報をもとにした交通状況の理解や事故回避、モビリティ向け通信基盤などを展示した。

既存電柱のスマートポール化アタッチメント。センシング用インフラ設備を簡易に構築できる

低遅延で途切れない映像通信技術により安定した遠隔運転を実現する遠隔運転高度化技術をデモストレーションした

ネットワークのエリアでは、通信を含む、様々な社会インフラを支えるNTTグループの取り組みについて紹介していた。

セキュリティ分野では、サイバーセキュリティやデジタルトラストを支える基盤技術のほか、個人や法人、金融、公共分野などの様々なユースケースまでを紹介した。

Zero Trust Data Security (ZTDS)の展示。属性ベース暗号化技術であるABEと、生成AIによって、文書ごとに柔軟な閲覧制御を実現し、安全な情報共有を可能にするという

秘密分散型トラストウォレット。秘密分散により、著名鍵を複数の断片にわけ、スマホやPC、クラウドなどに分散し、安全に管理する。断片が流出しても署名鍵は再構成できないため、不正利用などの心配がない

宇宙分野では、「宇宙統合コンピューティング・ネットワーク」実現に向けた通信・電力伝送技術や、衛星画像による地上の状況把握や異常検知など、宇宙事業創出に向けたNTTグループの最新の取り組みを紹介した。

宇宙通信用の IOWNデバイスを展示。宇宙空間における光大容量リンクの実現を目指す

モバイルと宇宙通信の統合ルート制御のデモストレーション。静止軌道衛星、低軌道衛星、HAPSを組み合わせ、サービスの要求品質を考慮した通信ルート制御によって、品質を維持する

デジタルツインでは、スマートファクトリーの実現に向けた製造業界や物流業界向けのロボット制御技術などを紹介していた。

UI/UXの展示では、IOWNを介した振動触覚伝送によって、遠隔地の人や場所とのつながり感を向上させる技術や、Personalized Sound Zoneで培われた音場推定や合成技術による能動騒音制御などの体験型デモが目立っていた。