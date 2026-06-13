ここ半世紀にわたるコンピュータの歴史を振り返るサイトは、その題材が身近なせいもあってか、ホームページの黎明期から国内外ともに多数存在している。その多くは個人サイトだが、近年はコンピュータ関連の品をリアルに収集している博物館がオンラインミュージアムと称し、収蔵品を紹介する目的でサイトを立ち上げるケースも増えてきた。

今回はこうした中から、主に20世紀中に起きたコンピュータの進化の歴史について、オンラインで知ることができるサイトを5つ紹介する。90年代や00年代に作られた個人サイトの中でいまなお存続しているサイトは、質量ともに法人運営のサイトに負けないコンテンツを保有していることもしばしば。そうした個人サイトと法人運営サイト、それぞれの特色の違いを体感してほしい。

なおサイトの選定にあたっては、オンラインでどれだけのコンテンツを見られるかにフォーカスし、実在の博物館サイトは原則として除外している。またSSL非対応サイトは更新が長期間ない証として、今回の対象から省いているのでご了承いただきたい。

日本のコンピュータの歴史を製品と年表で見られる「IPSJコンピュータ博物館」

「IPSJコンピュータ博物館」は、一般社団法人情報処理学会（IPSJ）が運営する、1950年代から2000年まで約半世紀にわたる日本国内の歴史的コンピュータ、およびその開発に携わった人々に関する史料を集めたバーチャル博物館。

IPSJコンピュータ博物館

今回紹介する中では唯一日本発のサイトで、他のサイトでは取り扱いがほぼない日本向けコンピュータの情報が充実している。対象はパソコンだけでなくメインフレームやスパコン、さらには紙テープ・カード入出力装置などの周辺機器にも及んでいる。

世界最大のコンピュータ博物館がオンラインで閲覧可能に「OpenCHM」

「OpenCHM」は、カリフォルニア州にあるコンピュータ歴史博物館（CHM）のコレクションをオンラインで公開しているポータルサイト。開設は2026年でまだベータ版だが、オープンから約30年もの歴史を持つ世界最大のコンピュータ博物館が母体とあってボリュームは膨大、かつ写真のクオリティも高い。

OpenCHM

Apple製品やビデオゲーム、マウスやキーボードなど特集が充実している。機械翻訳による日本語表示にも対応しているが不完全なため、ブラウザの翻訳機能の利用が望ましい。

製品のほかパンフやマニュアルも充実した個人サイト「1000BiT」

「1000BiT」は、ビンテージコンピュータおよびマニュアル、広告、雑誌を集めたイタリア発のサイト。

1000BiT

個人運営だがコミュニティの支援を得て約30年にもわたって運営されており、データベースにあるパソコンは約2700台、パンフレットやマニュアルは約1万4千冊と大ボリューム。コンピュータは70～90年代のモデルが中心で、メーカー別、年別、国別、CPUによる検索が可能。サイトは日本語での表示にも対応しており、トップページには日本語での資料を募集中である旨の表記がある。

解説文の熱量はお墨付きな個人運営サイト「Steve's Computer Collection」

「Steve's Computer Collection」は、カリフォルニア在住の個人が運営する、主に70～80年代のコンピュータを集めたサイト。

Steve's Computer Collection

掲載されている台数は約150台と決して多くはなく、また写真もメーカーの宣材写真がほとんどだが、それぞれに用意された熱量の高い解説文は博物館を名乗るに相応しい充実ぶりで、そのコンピュータのスペックだけにとどまらず、販売されていた当時の時代背景なども併せて知ることができる。今では少なくなったフレーム対応サイトゆえ、ブラウザの翻訳ツールがうまく機能しない場合があるのが難。

かつてウクライナに存在した博物館のアーカイブ「It8bit Club」

「It8bit Club」は、ウクライナ・マウリポリ市にかつて存在したコンピューター博物館のアーカイブ。1950年代～2000年代初頭までの合計500点以上のIT分野の展示品があり、本サイトはそれらをネットで観られるオンラインミュージアムという位置づけだったが、戦争によって博物館が破壊され、現在はサイトだけが残存している。

It8bit Club

更新は現在も続けられており、トップページには「近い将来、世界中のレトロコンピューターのコレクターや愛好家のためのプラットフォームとなるでしょう」との展望が記されている。