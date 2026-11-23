「流行語なのに初対面の人が多い」でおなじみだった流行語大賞だったが、近年は割と聞いたことがある言葉がノミネートされている。

これは私が流行に敏感になったというより、流行語大賞の方がSNSやネットミームに毒されてきたような気がしてならない。

流行語大賞がネットに寄ってきた？

象徴的な候補としては「ドパガキ」だろう。 「ドーパミン中毒のガキ」の略称であり、使ってはいけなそうな言葉のみでデッキを組んだことにより、逆に使っていい感じになったエクストリーム流行語である。

ドーパミン中毒とは、ドーパミンを静脈に直接打っているわけではなく、YouTubeやショート動画やゲームなど短時間で快楽を得られることに慣れすぎてしまい、著しい集中力や学習能力の低下を引き起こしている状態だ。

むしろドーパミンが注射で打ったり火で炙って吸うタイプのものであればすぐに法で禁じられたと思うがそれを出すのがスマホやタブレットであるところがまた厄介なのだ。

しかし「ガキ」などという蔑称を使い、まるでガキが悪いかのような言い方だが、ガキがドパった根本原因はガキにはない。

まずYouTubeなどの見る麻薬が合法な時代に生まれてきたという不運があるし、ガキは自力でスマホやタブレットを入手することはできない。

では、ガキに電子機器を与えて管理しないガキの親に問題があるかというとそうとも言い切れない。

先日、子持ちの友人とファミレスに行ったが、その場にガキはいないというのに、注文用のタブレットを視界に入れるのも嫌といったふうで、最終的に「裏返し」にして画面がこちらを向かないようにしていた。

おそらく、家でガキをドパらせないために熾烈な戦いをしているのだろう。

スマホやタブレットはもはや生活必需品である、これらを子供に完全に触らせないのは不可能だろうし、親も忙しいのでガキがドパらないように完全管理するのも難しいだろう。

ドパガキ問題についてはもはや個人宅で何とかする話ではなく、サービス側の方で規制、また法律で規制する国も増えているのだが、日本は出遅れているようである。

あまりにも語呂が良すぎるため流行らずにはいられなかったとも言えるが、内容的には流行語大賞にして笑ってもいられないのが「ドパガキ」である。

ちなみに「熟れた未亡人」の称号が女のものだけでないようにドパはガキだけのものではなく、出会って4秒でドーパミンなコンテンツに脳を焼かれている大人は大勢いるし、私もその1人だ。

ガキのせいでもなければガキだけの現象でもないものを「ドパガキ」というのは間違っている気もするが、もしかしたら「ドパ中からせめてガキだけは救え」という強いメッセージとも言える。

確かにやることは山ほどあるはずなのに、ショート動画とXおすすめ欄で連日行われている他人と他人の喧嘩から目が離せず、なすべき事が何もなせない大人のドパ中の生活は極めて悲惨である。

しかもそんな大人からスマホやタブレットを取り上げてくれる人はいない、何のメリットもないしガキよりでかい体で暴れられたら厄介でしかない。

もしドーパミン中毒の恐ろしさを子供に啓蒙するPVを作りたいというなら協力してもいい、中年女性が仕事に全く集中できず、PCとスマホとタブレットの三角飛びを続けた挙句、部屋をオランウータンのように歩き回って日が暮れる映像を見れば、ガキでもその怖さを理解できるはずだ。

他にも個人的に注目すべきなのは「NISA貧乏」だろうか。

2024年にNISAが新NISAに大型アプデされ、若者を含めて始める人が増えたのだが、新NISAに少しでもブッコむため生活費を切り詰め貧乏生活を送る人が増えているらしい。

もし若人が将来老後を悲観して食費を切り詰めてでも今のうちに資産を増やさねばと思ってNISA貧乏に陥っているのであれば、日本はまこと貧しくなり申したであり、藤木も400年後の日本がこんな感じと知れば御前試合とかやめたかも知れない。

だが、おそらくNISA貧乏はそれだけでなく、投資を始め、それなりに増え始めたことにより「もっと入金すればもっと増えるし早く入れた方がいいじゃん」という「複利」の味を知ってしまった者も含まれている気がする。

つまり金が増えるという「報酬」のために無茶をやっているという意味ではドパガキとNISA貧乏も似てはいるのだが、NISA貧乏は「報酬」のために無茶かも知れないが努力をしているという点が違う。

「報酬」のために行動するのが悪いかと言えばそんなこともなく、むしろそれがなければ動く気も起こらないのだから、ドーパミンは悪というわけではない。

しかし、それがおすすめ欄を無限スクロールするだけで得られてしまうのが問題なのである。