私が初めて持ったスマホはアンドロイドでそこからずっとアンドロイド、そして家族に与えるのももちろんアンドロイド、何故なら彼もまた特別な存在だからです。

そう言いたいところだが、私は2台前からアイフォーンに寝返ったし、夫はアンドロイドである私を尻目に初期からアイフォーンを使っていた。

しかし職場の古老が頑なに「FAXで送って」と言うように、年を取ると使い慣れた機器を手放し新しいツールに挑むのが面倒くさくなってくる

老が「郵送の方が早い」など、絶対そんなことはないことを言い出すのは、そういう己の面倒くささを加味してのことである。

すでに中年だった私が使い慣れたアンドロイドを捨て、アイフォーンを使い出したのは、ソシャゲのFGO（Fate/Grand Order）の宝具演出を１秒でも早く終わらせるためだった。

一応アンドロイドでも動作を早くする方法は調べたが「まずはアイフォーンにする」という、1ページ目に「モテるためにまずは爆美女になりましょう」と書いてあるモテ本以下のことしか書かれていなかったので、潔くアイフォーンに変えた。

そしてすっかりApple民となり現在はiPadも使っているが、宝具はいまだスキップの兆しを見せない。

AVを見るためにビデオデッキが普及したように、人の重いケツを上げさせるのは常に「欲望」なのだ。

通信機器を頑なに持とうとしない老にも、こっちの方がエロに触れやすいと言えば持ちそうな気もするが、そういう老は国際ロマンス詐欺を筆頭に詐欺という詐欺に引っかかりそうなので、一周回って持たせないのが一番安全まである。

ソシャゲを快適にやりたい、以外の目的がなかったため、他に何のこだわりもなく「今一番新しいアイフォーン」を選んだ結果、ソシャゲとX専用機に十数万払う結果になってしまっているのだが、それも「月割りにするとそんなに高くない」という、リボ脳によって気づくこともなかった。 このアイフォーンを残クレ購入したアルファードの助手席でいじっていたら「完成」なので、次回の車購入時には要検討したいところだ。

スマホに求める性能って結局「強さ」かもしれない

しかし、同じアイフォーンユーザーでも、夫は私よりもこだわりを持って選んでいるようである。

アイフォーン以前に夫は携帯電話に関し「薄さ、軽さ」そして「防水」にこだわっていた。

漫画や動画などあらゆるコンテンツをスマホで見るような時代である、少なくとも画面はデカい方がいいような気がするが、夫はサイズも小さい方が良いと思っており、私のクソデカアイフォーンやiPadを見るたびに「でけえ！」と彼岸島みたいな驚き方をしている。

なぜそんな小型軽量にこだわるのか不思議ではあったが、夫は会社員であり外回りも多い仕事のようだ。

つまりスマホは「持ち運び」する機器ということだ。

「カバンよりでかい巨大折り畳み傘」が流行るのは全てをやり飽きたNYセレブの間だけであり、大体の人間は小さくて軽い方がいいと思うだろう。それと同じようにスマホも小型軽量であるほどいいという考え方があるのかもしれない。

もしかしたら、全員気づいていたことなのかもしれないが、私にとっては晴天の霹靂である。

私は会社にはいってないし、何だったら外にも滅多にでないため、スマホを持ち運ぶという意識がない、常に机の上、もしくは床に寝ている。

この状態であれば、多少でかくて重くても関係ない、次のアイフォーンは原点回帰で初代iMacぐらいの物量があると言われても、机か床面積が狭くなるだけで対して気にしなかもしれない。

ともかく、小型軽量には一定の需要があるらしく、先日アイフォーンが史上最薄の「iPhone Air」の発売を発表した。

iPhoneの売りであるカメラを妥協してでも薄さを追求し、その厚さは5.64ミリだそうだ。

そこまで薄いと、床に置く勢としては「踏んで破壊」が心配になるのだが、その薄さでも性能と耐久性には自信があるようだ。

何せ持ち歩かないため、そんなに薄くしなくてもと思うが、外でご活躍の上、私がスマホをソシャゲにしか使わないように、電話やメッセージのやり取りにしか使わないという人にとっては待望の薄型、なのかもしれない。

しかしコンパクトだからと言って価格がコンパクトというわけでもなく、定価は約16万円と、いつものアイフォーン価格なので、薄型軽量にこだわりがある勢向けと言ったところだ。

ちなみに夫のこだわりの一つであった「防水」だが、最近のアイフォーンはデフォルトである程度防水のようなので、特筆はされてないようだ。

しかしこの防水機能も進化しており、先日アイフォーンを「完全にトイレに水没」させた。

うちのアイフォーンは完全室内飼いなのに、床に置かれるなど外飼いアイフォーンよりも何故か危険な目にあっている。

しかし、アイフォーンはほぼノーダメージであり、さっきまで便所の水に浸かってたとは思えぬ動きを続けてくれた。

ちなみに夫が防水にこだわっていた理由は「仕事上田んぼに落ちることがあるから」という、かなりのレアケースだ。

室内飼いでも外飼いでも、過酷な環境で働くアイフォーンは多い、これからも強くたくましくなっていってほしい。