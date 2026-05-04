私は隙あらば文章中で紅に染まろうとするし、本当は言いたいことなどないくせに、ポイズンするためだけに言いたいことが言えないフリをしがちなところがある。

何が言いたいのかというと「歌詞引用ネタ」をやりたがるということであり、さっそく言いたいことがあってポイズンだ。

しかし、日本には全容もよく知られてないのに何かと使用料を請求してくるイメージだけを抱かれがちな「JASRAC」という機関があり、実際に歌詞の引用は漫画の台詞などを引用するよりリスクが高い。

よってこちらも紅になる位置を少しずらすなど、歌詞そのままの引用にならぬよう小手先で対策してきたが、最近では危ないから歌詞ネタ自体やめろと言ってくるところもある。

そういえば私が昔行ったファンイベントでも、会場内BGMは著作権フリーのものにした方がいいとして「軍歌」が候補にあがった。

私は生粋の八甲田山フリークなので、会場内に『雪の進軍』が流れていても不自然ではないが、楽曲の扱いはそれくらいデリケートなのだ。

しかし、YouTubeなどの動画サイトを見ると、JASRACに登録されていないわけがない楽曲を歌ってみたり、それに合わせて踊ってみたりする動画が散見される。

これは投稿者が個別に使用料を支払っているわけではなく、YouTube側がJASRACと包括契約をしてまとめて使用料を払っているため、投稿者は個別に申請をする必要なく管理楽曲を使用することができるからだそうだ。

随分太っ腹だが、曲の使用料より、曲を使用した動画で得られる収益の方が遥かに大きいのだろう。

確かに知らない人が知らない曲に合わせて踊っている動画はなかなか見る気になれない、せめて曲ぐらいは知っているから見てみようという気になるのだ。

YouTubeだけでなく、TikTokやニコニコ動画、インスタなど主要なSNSはJASRACと包括契約をしており、これらのプラットフォームでは突然歌ってみても大体大丈夫ということだ。

だがこの中に「X」は入っていないのだ。

大手SNSはJASRACと契約済み、だがＸは例外だった

Xも一応、全世界で使用されている主要SNSの一つである、当然JASRACと包括契約を結んでいるだろうとして、X上にもJASRAC管理の楽曲を使った動画は数多く投稿されていた。

しかし何せ「あのX」なので、何が起こっても不思議ではないと、曲の使用に関してX上で話題になったため、JASRACが正式に「Xとは包括契約をしていないので投稿者が個別で申請し使用料を払ってくれ」と発表するこことになった。

こうして歌い手や踊り手たちは、一夜にして今までX上に投稿してきた音楽使用動画を全削除することになったのだ。

Xで曲を使っていいかどうか確認せず使っていたのが悪いと言われればそれまでだが、他の主要プラットフォームでは使えること、また今までＸに曲を使った動画を投稿しても問題がなかったため、何となく「ＸもＯＫ」という認識になってしまったのだろう。

JASRACは取締りが厳しいというイメージだったが、少なくともX上ではそうでもなかったようだ。

もちろん他のプラットフォームの多くがJASRACと包括契約を結ぶ中、Xだけが結ばないのはいかがなものかと、X側を批判する声もある。

だが、XはテキストベースのSNSであり、動画や音楽には強くない、単純にJASRACに払う使用料の方が高くつくからやらないのかもしれない。

それでもインスタやFacebookfacebookは包括契約を結んでくれているが、Xは悪い意味で方針がはっきりしているので「主要SNSともあろうものが」などと言われても、やらないものはやらないだろう。

そもそもXを主戦場にしている音楽を使った動画系インフルエンサーも、そんなにはいないだろう、いるとしたら音楽センス以外のセンスに欠けている。

ただ多くのバカッターたちが「インスタに投稿したものをXに流されて炎上」という燃え方をしているように「拡散力」に関してはXはまだまだ強い。

よってユーチューバーも動画配信の告知はXで行ったりと、主戦場のプラットフォームへ誘導するため宣伝ツールとしてXを使っている者は多いのだ。 しかし、Xは「他プラットフォームに誘導する投稿」も大嫌いなので、むしろYouTubeやTikTokへの誘導目的でXをやっているユーザーを駆逐するために、ますます包括契約を結ばない方針を固めるような気もする。

今回の件は「知らなかった」とコメントしている投稿者が多いし、私も同じ立場になったら同様のコメントをするだろう。

だが当然知らなかったでは済まないことも多いので、事前に良く調べる、万全を期すなら全て己の手作りにするなどの対策が必要になってくるだろう。

著作権がフリーなものを使用するのもおすすめだ、これを機に『雪の進軍』