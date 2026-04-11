iOSの「ミュージック」アプリは、基本的な使い方は維持しつつ、近年特に音楽体験をリッチにする機能追加や使い勝手の変化が続いています。おかげで「これ何？」なボタンやコンテンツが増えていませんか？ 今回はiOS 26以降の新機能を中心にご紹介します。

外国語歌詞が日本語翻訳される？

iOS 26の新機能として、一部の曲で外国語歌詞の翻訳と発音ガイドが表示されるようになりました。雰囲気で聴いていた曲も、日本語で意味を確かめることができます。また、前回ご紹介したカラオケバージョンの再生機能と発音ガイドを組み合わせれば、外国語で歌う練習にも活用できます。

  • プレイヤー画面で曲の再生中に歌詞表示ボタンをタップ。外国語の歌詞の下に翻訳が表示されます。左下のボタンで翻訳の表示／非表示を切り替えられます。このボタンがない場合、その楽曲はまだ翻訳非対応です

    プレイヤー画面で曲の再生中に歌詞表示ボタンをタップ。外国語の歌詞の下に翻訳が表示されます。左下のボタンで翻訳の表示／非表示を切り替えられます。このボタンがない場合、その楽曲はまだ翻訳非対応です

  • 発音ガイドがある曲ではそれも同時に表示されます。翻訳と発音ガイドは個別に表示／非表示を切り替えられます

    発音ガイドがある曲ではそれも同時に表示されます。翻訳と発音ガイドは個別に表示／非表示を切り替えられます

次の曲が勝手にミックス再生される？

プレイリストを再生中に、曲の最後で自動的に次の曲がミックスされることはありませんか？ これもiOS 26で追加された新機能「トランジション」です。お気に入りのプレイリストをノンストップで聴けるので、ドライブ中のBGMなどにおすすめです。トランジションが不要な場合はプレイヤー画面でオフにできます。

  • プレイリスト再生中に、プレイヤー画面の右下にある曲順ボタンをタップ。上部に［トランジション］が表示されたら、タップでオン／オフを切り替えられます

    プレイリスト再生中に、プレイヤー画面の右下にある曲順ボタンをタップ。上部に［トランジション］が表示されたら、タップでオン／オフを切り替えられます

なお、アルバムの再生中はトランジション機能がオンでも自動的にミックスされることはありません。

「ミニプレーヤー」がスワイプできる？

再生中楽曲のプレーヤー画面を下へスワイプすると、バナーサイズの「ミニプレーヤー」になります。iOS 26.1ではこのミニプレーヤーを左右にスワイプすることで、前後の曲へ移動できるようになりました。

  • プレーヤー画面を下ヘスワイプ。下部に表示される「ミニプレーヤー」を左右にスワイプすると、前後の曲が再生されます

    プレーヤー画面を下ヘスワイプ。下部に表示される「ミニプレーヤー」を左右にスワイプすると、前後の曲が再生されます

アーティストのライブ情報からチケット購入へ

iOS 26.4では、「アーティスト」のページに直近のライブ情報が掲載されるようになりました。これは「Bandsintown Concerts（バンズインタウン　コンサート）」というアプリとの連動によるもので、アプリを使用していればチケット購入ページまで簡単に移動することができます。

  • 曲の詳細情報やプレーヤー画面でアーティスト名をタップ。アーティストのページへ移動します。下へスクロールすると「今後開催されるすべてのコンサート」という項目があります。情報をタップします

    曲の詳細情報やプレーヤー画面でアーティスト名をタップ。アーティストのページへ移動します。下へスクロールすると「今後開催されるすべてのコンサート」という項目があります。情報をタップします

  • ［チケットを入手する］をタップ。Bandsintownアプリが開き、コンサート情報のページが表示されます。さらに［チケットを入手］をタップすると、プレイガイドのチケット販売ページに移動できます

    ［チケットを入手する］をタップ。Bandsintownアプリが開き、コンサート情報のページが表示されます。さらに［チケットを入手］をタップすると、プレイガイドのチケット販売ページに移動できます

いい感じのBGMを1タップで再生

こちらもiOS 26.4で新しく追加された新機能、「アンビエント」のウィジェットです。ホーム画面から「スリープ」「チル」「仕事効率化」「ウェルビーイング」の4種類のステーションを1タップで直接再生することができます。

BGMが欲しいけれど聴きたい曲を選ぶのが面倒な時に、自動的におすすめ曲を流してくれるので便利です。

  • ウィジェットを使うには、ホーム画面を長押しして編集状態にしたら左上の［編集］メニューから［ウィジェットを追加］をタップ。ウィジェットのリストから［アンビエント］をタップ。大きさを選んで追加します

    ウィジェットを使うには、ホーム画面を長押しして編集状態にしたら左上の［編集］メニューから［ウィジェットを追加］をタップ。ウィジェットのリストから［アンビエント］をタップ。大きさを選んで追加します

  • ウィジェットからいずれかの項目をタップすると、そのステーションが再生されます。ウジジェットを長押しして［ウィジェットの編集］をタップすると、各項目に自分のライブラリから好きなプレイリストを割り当てることも可能です

    ウィジェットからいずれかの項目をタップすると、そのステーションが再生されます。ウジジェットを長押しして［ウィジェットの編集］をタップすると、各項目に自分のライブラリから好きなプレイリストを割り当てることも可能です

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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