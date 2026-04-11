iOSの「ミュージック」アプリは、基本的な使い方は維持しつつ、近年特に音楽体験をリッチにする機能追加や使い勝手の変化が続いています。おかげで「これ何？」なボタンやコンテンツが増えていませんか？ 今回はiOS 26以降の新機能を中心にご紹介します。

外国語歌詞が日本語翻訳される？

iOS 26の新機能として、一部の曲で外国語歌詞の翻訳と発音ガイドが表示されるようになりました。雰囲気で聴いていた曲も、日本語で意味を確かめることができます。また、前回ご紹介したカラオケバージョンの再生機能と発音ガイドを組み合わせれば、外国語で歌う練習にも活用できます。

次の曲が勝手にミックス再生される？

プレイリストを再生中に、曲の最後で自動的に次の曲がミックスされることはありませんか？ これもiOS 26で追加された新機能「トランジション」です。お気に入りのプレイリストをノンストップで聴けるので、ドライブ中のBGMなどにおすすめです。トランジションが不要な場合はプレイヤー画面でオフにできます。

なお、アルバムの再生中はトランジション機能がオンでも自動的にミックスされることはありません。

「ミニプレーヤー」がスワイプできる？

再生中楽曲のプレーヤー画面を下へスワイプすると、バナーサイズの「ミニプレーヤー」になります。iOS 26.1ではこのミニプレーヤーを左右にスワイプすることで、前後の曲へ移動できるようになりました。

アーティストのライブ情報からチケット購入へ

iOS 26.4では、「アーティスト」のページに直近のライブ情報が掲載されるようになりました。これは「Bandsintown Concerts（バンズインタウン コンサート）」というアプリとの連動によるもので、アプリを使用していればチケット購入ページまで簡単に移動することができます。

いい感じのBGMを1タップで再生

こちらもiOS 26.4で新しく追加された新機能、「アンビエント」のウィジェットです。ホーム画面から「スリープ」「チル」「仕事効率化」「ウェルビーイング」の4種類のステーションを1タップで直接再生することができます。

BGMが欲しいけれど聴きたい曲を選ぶのが面倒な時に、自動的におすすめ曲を流してくれるので便利です。