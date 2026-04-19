iPhoneにはユーザーの利便性を考えて搭載された様々な機能がありますが、人によっては煩わしく感じられたり、かえって利便性を損ねる場合もあるかもしれません。そうした”おせっかい”機能の設定を変更する方法をご紹介します。

今回は「写真」の「おすすめのコンテンツを表示」です。

アプリが過去の写真を自動でピックアップ

「写真」アプリには日々の記録や思い出が蓄積されていきますが、これをストレージの肥やしにしたままではもったいない。ということで、機械学習によって自動的に過去の写真をピックアップする「おすすめの写真」機能や、音楽付きのスライドショーを自動作成する「メモリー」機能が搭載されています。

  • 懐かしい思い出や忘れていた出来事に出会える「おすすめの写真」と「メモリー」機能。過去の写真が自動的にピックアップされ、通知に表示されます

    懐かしい思い出や忘れていた出来事に出会える「おすすめの写真」と「メモリー」機能。過去の写真が自動的にピックアップされ、通知に表示されます

思い出が蘇るのはいいけれど、今見たいわけではない……というタイミングもあるかもしれませんね。これがおせっかいに感じられる場合は、次の2つの方法で対策ができます。

  • 「写真」の通知を止める
  • 「おすすめの写真」「メモリー」の表示を止める

順番に解説します。

1）「写真」の通知を止める

こちらは「おすすめの写真」と「メモリー」の機能は生かしたまま、通知だけを止める方法です。

  • ホーム画面から「設定」を開いて［通知］をタップ。下へスクロールして［写真］をタップ

    ホーム画面から「設定」を開いて［通知］をタップ。下へスクロールして［写真］をタップ

  • ［通知を許可］をオフにします。または、オンの状態で［時刻指定要約］にチェックします

    ［通知を許可］をオフにします。または、オンの状態で［時刻指定要約］にチェックします

この方法なら、煩わしい通知を低減しつつ、写真アプリ上の「おすすめの写真」と「メモリー」は変わらず楽しむことができます。

2）「おすすめの写真」「メモリー」の表示を止める

こちらは「おすすめの写真」と「メモリー」の表示そのものを停止する方法です。

  • 「写真」アプリで［コレクション］タブを開き、右上のユーザーアイコンをタップ。［おすすめのコンテンツを表示］をオフにします

    「写真」アプリで［コレクション］タブを開き、右上のユーザーアイコンをタップ。［おすすめのコンテンツを表示］をオフにします

  • ［コレクション］タブを開いてみると、「おすすめの写真」「メモリー」の表示がオフになっています。オフになった項目は右端の［>］で閉じたり、［並べ替え］を編集して非表示にしたりすることもできます

    ［コレクション］タブを開いてみると、「おすすめの写真」「メモリー」の表示がオフになっています。オフになった項目は右端の［>］で閉じたり、［並べ替え］を編集して非表示にしたりすることもできます

なお、iPhone上で［おすすめのコンテンツを表示］をオフにしても、同じApple IDで使用しているiPadやMacでは引き続き利用できます。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

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