現在モバイル通信で主流の5Gですが、現状iPhoneが対応していない「ミリ波」の活用が各キャリアで進められています。ユーザーにとってメリットはあるのでしょうか？ 5月25日（月）～31日（日）に掲載した記事のなかから「見逃し厳禁！」とオススメする注目記事を5つ振り返ってみましょう。

「6G」の足音が聞こえ始めた今、国内携帯各社が「ミリ波」に力を入れ始めたのはなぜか

次の世代の通信規格「6G」に向けた取り組みが進むなか、携帯電話会社が積極的な活用へと舵を切り始めたのが、これまで「使えない」とされてきたミリ波。世界的に見れば、6Gでもミリ波に対する関心がまったくく高まっていないにもかかわらず、なぜ国内の通信各社はミリ波の活用に力を入れ始めているのでしょうか？

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ASUS「ROG Zephyrus G14」レビュー。薄型アルミボディにPanther Lake搭載の有機ELノートPC

2026年に登場したASUSの14型ゲーミングノート「ROG Zephyrus G14（GU405AR-U9R5070TIG）」をレビューします。本製品は、最新世代のIntel Core Ultra 9 386HとNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUを搭載しながら、厚さ15.9mm・重量約1.58kgという薄型軽量ボディに収めたモデルです。

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Google I/Oで見えたGeminiの進化 検索やGmailなど、日常の体験はどう変わる？

グーグルが米国本社で開催した「Google I/O 2026」では、生成AIのGeminiに関連する数多くの最新情報が発表されました。開発者向けカンファレンスですが、Gmailやショッピング、さらにはスマートグラスのようなデバイスを通じて、一般ユーザーにも近い将来、身近に感じられそうな新しいAI体験も紹介されました。

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アイロボット、日本の住環境に合わせた小型＆薄型ルンバ「Roomba Plus 515 Combo」

アイロボットジャパンが、ロボット掃除機の新製品「Roomba Plus 515 Combo」を発表。日本の住環境に合わせて、掃除機本体の小型化と薄型化を図ったスリムモデル。専任のオペレーターに電話で問い合わせできる専用ダイヤルも用意し、ロボット掃除機の導入が初めてでも不安なく使えるようにしました。

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【漫画】Face IDで“きちんと認証されると腹立たしい”、その理由は？

美しいデザインと、誰でも直感的に使える操作性で、多くの人に愛されているiPhone。仕事でもプライベートでも、いつも手元にある“相棒”という人も多いのではないでしょうか。iPhoneユーザーが思わず「あるある！」とうなずいてしまう日常のワンシーンを、漫画でお届けします。