iCloud+(アイクラウド・プラス)は、Appleが提供するクラウドストレージのサブスクリプションサービスです。Appleアカウントを保有するすべてのユーザにには、無償で5GBのiCloudストレージが割り当てられますが、写真や動画を保存するようになるとあっという間に足りなくなります。そこでiCloud+に加入し、容量を増やそうというわけです。

iCloud+の料金は容量別に5つのプランがあり、容量50GBは150円/月(1,800円/年)、200GBは450円/月(5,400円/年)。2TBともなれば1,500円/月(18,000円/年)に跳ね上がり、6TBは4,500円/月(54,000円/年)、最大容量の12TBは9,000円/月(108,000円/年)とかなりインパクトのある数字となります。残念ながら年払いプランはなく、割引プランは存在しません。

いまさら5GBに戻れないし、かといって支出は減らしたい...という場合は、Appleギフトカードの利用を検討してみましょう。Appleギフトカードは金額指定できるタイプのプリペイドカードで、1,000円から500,000円の範囲で自由に金額を設定できます。App StoreやiTunes Store、MacなどApple製品やアクセサリの購入のほか、iCloud+の支払いにも利用できます。

そのAppleギフトカードを割安に購入し、Appleアカウントにチャージしておけば、実質的にiCloud+が割引されたことになります。Appleアカウントの画面でチャージしても金銭的なメリットはありませんが(初回のみApple Musicが1カ月無料などの特典あり)、ポイント還元されるオンラインストアで購入し、そのコードをもとにチャージすれば、そのぶん安くなります。

オンラインストアのポイント還元率はせいぜい3、4%程度ですが、おトクになることは確か。コンビニエンスストア各社がときどき開催するキャンペーンでは、レジで累積5,000円以上チャージすれば5%分のAppleギフトカードがもらえることもありますから、タイミングを捉え活用してみては?