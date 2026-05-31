遠慮なしにやってくる迷惑メール、困りますよね。うっかりリンクをタップしようものなら、一見ではホンモノかニセモノかわからないほど精巧に作られたサイトへ誘導されてしまいます。とにかく完全スルーが鉄則ですが、迷惑メールが届き始める前に有効な"おまじない"をご存知ですか?

その"おまじない"とは、「設定」→「アプリ」→「メール」→「プライバシー保護」画面にある「"メール"でのアクティビティを保護」スイッチです。迷惑メールが届き始めてからでは手遅れですが、このスイッチをオンにしておけば、迷惑メールの被害にあう確率は低下するはずです。

迷惑メールといっても種類はいろいろありますが、このスイッチが効果的なのはHTMLメール(WEBページと同様にHTMLで記述されたメール、インターネット上にある画像などのファイルを表示要素として使うメール)で、巧妙に埋め込まれたごく小さな画像(WEBビーコン)にアクセスがあればそのメールアドレスは活用されていると迷惑メール業者は推定し、今後も迷惑メールを送りつけようという意思決定につながります。

しかし、「"メール"でのアクティビティを保護」スイッチをオンにすると、Appleの運営するサーバがHTMLメールに埋め込まれたWEBビーコンに事前アクセスするようになります。迷惑メール業者としては、いつ開封したのか、本当に開封されたのかどうかの判別が難しくなり、送信先のメールアドレスがアクティブユーザであるかどうかわからなくなります。

ほかにも「"メール"でのアクティビティを保護」は、広告業者の追跡を減らす、IPアドレス秘匿の効果で居住地域の推定が困難になる、という効果があります。おまじない以上のメリットがあることは確実ですから、ぜひ活用しましょう。