写真アプリの「重複項目」はどう結合される?

iPhoneで撮った写真は増える一方、ふと気付けばストレージの空きが足りなくなるほど。そんな写真に重複が生じていたとしたら...整理することが合理的な判断です。

「設定」→「一般」→「iPhoneストレージ」→「写真とビデオを確認」の順に画面を開くと、写真アプリが使用している保存領域(フォトライブラリ)の内容が分析され、整理対象としてスクリーンショットやビデオの点数が表示されます。写真アプリのユーティリティ項目から「重複項目」を選択しても、まったく同じものが表示されます。

重複項目として表示される候補は、被写体や構図など見た目が一致していることにくわえ、撮影日時や解像度といった構成要素や付帯情報(メタデータ)が一致する写真です。iCloudを経由した同期処理やAirDropの送受信などの処理で発生しますが、別の写真として扱われます。なお、連写(バースト)撮影した複数の写真は、被写体や構図がほぼ一致していることが多いものの、重複項目としてカウントされることは基本的にありません。

重複項目は、結合することで1枚の写真にまとめることができます。ただし、機能名こそ結合ですが、実際には「もっとも情報量の多い写真に他の写真の情報を統合し、それ以外は削除する」よう機能します。

たとえば、解像度が異なる場合はもっとも高解像度の写真が残ります。編集をくわえている場合は、マークアップ機能で絵を書きくわえているなど編集内容が多い写真が残ります。ポートレートモードで撮影した写真(被写界深度情報がある写真)も、優先的に残されます。もっとも品質がよく情報量の多い写真を1枚残し、そこに重複する写真のキャプションや編集情報を統合するので、結合しても劣化することはありませんよ。