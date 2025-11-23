iOS 26では、スクリーンショットを撮ると保存の前にプレビュー画面が表示されるようになりました。手間は増えましたが、便利な機能もあるので試してみてください。また、従来どおりこの画面を出さずに保存する方法も解説します。

Webページのスクショを長いまま保存できる

iPhoneでスクリーンショット（スクショ）を撮るには、サイドボタンと音量ボタン（上）を同時に押します。従来は一時的にスクショのサムネイルが表示された後にそのまま保存される仕組みでしたが、iOS 26ではスクショのプレビュー画面が表示されるようになりました。

ここでは、このプレビュー画面の便利な機能と使い方をご紹介します。

スクショを保存するには右上のチェックボタンをタップし、メニューから保存先を選択します。

  • スクショを撮るとプレビュー画面が開きます。右上のチェックをタップして、保存先を選択。［スケッチ］（書き込み）と［シェア］機能も使えます。保存しない場合は左上の［×］をタップします

長いWebページをスクショした場合、見えている部分だけでなく、ページ全体を1枚の画像として保存することも可能です。

  • 長いWebページをスクショ。プレビュー画面が開いたら、［フルページ］をタップするとページ全体が表示されます。切り抜きツールを使って必要な部分だけ切り抜くことも可能です。右上のチェックをタップすると、この長い画面を保存できます

ビジュアルインテリジェンスで写っているモノを調べる

プレビュー画面下部には、スクショに写っているモノを調べられる「ビジュアルインテリジェンス」機能のアイコンがあります。

  • スクショを撮り、右下のアイコンをタップ。Googleの画像検索結果が表示されます

  • いろいろなモノが写っている場合、調べたい部分を指で囲みます。下に表示されるタブを引き上げると、その部分だけを検索した結果が表示されます

  • ［質問］をタップすると、ChatGPTに質問することができます

プレビュー画面を回避してスクショを保存する方法

このように便利な機能が使えるプレビュー画面ですが、不要な場合は、従来のようにプレビュー画面なしで保存する形に戻すこともできます。

プレビュー画面をオフにする方法

  • 「設定」を開き、［一般］→［画面の取り込み］の順にタップ。［フルスクリーンプレビュー］のスイッチをオフにすればOKです

AssistiveTouchボタンで撮影する方法

または、スクショを「AssistiveTouch」ボタンで撮影してもプレビュー画面を回避することができます。

はじめに、AssistiveTouchボタンに「スクリーンショット」を設定します。

  • 「設定」を開き［アクセシビリティ］→［タッチ］の順にタップ

  • ［AssistiveTouch］をタップ。［AssistiveTouch］のスイッチをオンに。［シングルタップ］をタップして、項目リストから［スクリーンショット］を選択します

ホーム画面に戻ると、画面上に半透明（または白黒）のボタンが表示されているはずです。これがAssistiveTouchです。タップするとスクショを撮影できます。

  • AssistiveTouchをタップ。スクショが撮影され、プレビュー画面を経由せずに従来の方法で保存されます

なお、AssistiveTouchはサイドボタンのトリプルクリックで表示／非表示を切り替えられます。また、ドラッグすると位置を移動させることができます。

笠井美史乃

笠井美史乃

かさいよしの

アプリ、サービス、マーケティングなど、IT・ビジネス分野で取材・執筆・編集を行う。マイナビニュースでは2013年開始の連載「iPhone 基本の『き』」をはじめ、iPhone・iPad・Apple WatchなどAppleデバイスのハウツーやレビューを担当。雑誌「Web Designing」「Mac Fan」、その他企業オウンドメディアなどで執筆中。

