iOS 26では、スクリーンショットを撮ると保存の前にプレビュー画面が表示されるようになりました。手間は増えましたが、便利な機能もあるので試してみてください。また、従来どおりこの画面を出さずに保存する方法も解説します。

Webページのスクショを長いまま保存できる

iPhoneでスクリーンショット（スクショ）を撮るには、サイドボタンと音量ボタン（上）を同時に押します。従来は一時的にスクショのサムネイルが表示された後にそのまま保存される仕組みでしたが、iOS 26ではスクショのプレビュー画面が表示されるようになりました。

ここでは、このプレビュー画面の便利な機能と使い方をご紹介します。

スクショを保存するには右上のチェックボタンをタップし、メニューから保存先を選択します。

長いWebページをスクショした場合、見えている部分だけでなく、ページ全体を1枚の画像として保存することも可能です。

ビジュアルインテリジェンスで写っているモノを調べる

プレビュー画面下部には、スクショに写っているモノを調べられる「ビジュアルインテリジェンス」機能のアイコンがあります。

プレビュー画面を回避してスクショを保存する方法

このように便利な機能が使えるプレビュー画面ですが、不要な場合は、従来のようにプレビュー画面なしで保存する形に戻すこともできます。

プレビュー画面をオフにする方法

AssistiveTouchボタンで撮影する方法

または、スクショを「AssistiveTouch」ボタンで撮影してもプレビュー画面を回避することができます。

はじめに、AssistiveTouchボタンに「スクリーンショット」を設定します。

ホーム画面に戻ると、画面上に半透明（または白黒）のボタンが表示されているはずです。これがAssistiveTouchです。タップするとスクショを撮影できます。

なお、AssistiveTouchはサイドボタンのトリプルクリックで表示／非表示を切り替えられます。また、ドラッグすると位置を移動させることができます。