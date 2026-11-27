アイロボットジャパンは、Amazonで開催されるブラックフライデーにあわせて、ロボット掃除機「ルンバ」4機種を最大65%オフで販売する。セール期間は11月27日から12月7日23時59分までで、先行セールでも同じ価格で購入できる。
対象製品は、ゴミの吸引と水拭きの両方に対応するロボット掃除機4機種。2026年に発売した全自動充電ステーション付きの3機種に加え、ゴミ圧縮機能を備えた省スペースモデルも特別価格で販売する。
2026年8月に発売した最新モデル「Roomba Plus 675 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」は、公式オンラインストア通常価格199,800円のところ、55%オフの89,800円で販売する。温水による水拭きと強力な吸引性能を組み合わせた2段階水拭きシステムを備える。
「Roomba Plus 575 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」は、通常価格169,800円のところ、65%オフの59,800円。コンパクトな筐体と高い吸引性能を特徴とし、モップの温水洗浄や温風乾燥にも対応する。
「Roomba Plus 415 Combo ロボット + AutoWash 充電ステーション」は、通常価格119,800円のところ、64%オフの42,800円。日本の住環境を意識したコンパクト設計で、可動式ブラシによって部屋の隅まで清掃できる。
「Roomba 205 DustCompactor Combo ロボット」は、通常価格59,798円のところ、59%オフの24,800円。ゴミを本体内で圧縮する機能を搭載し、紙パックを必要としない省スペースモデルとなる。