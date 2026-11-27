LiberNovoは11月27日0時から、電動ワークチェアが最大43％オフとなる「ブラックフライデーセール」を開始した。セール期間は12月7日23時59分まで。

フットレスト付きの「LiberNovo Omni SE」を通常166,800円のところ95,169円で販売するほか、購入金額に応じたプレゼントや抽選キャンペーンも実施する。

LiberNovoがブラックフライデーセールを11月27日から開催

今回のセールはLiberNovoの公式オンラインストアやAmazon.co.jpで開催するもの。主な対象製品とセール価格は以下のとおり。いずれもフットレスト付きのセットモデルだ。

LiberNovo Omni SE：166,800円→95,169円（43％オフ）

LiberNovo Omni Gen：207,300円→132,829円（36％オフ）

LiberNovo Omni Pro：246,800円→155,419円（37％オフ）

LiberNovo Maxis - Airflow：349,600円→200,099円（43％オフ）

LiberNovoの電動ワークチェアは、身体の動きに合わせて背もたれが追従する設計が特徴。Omni SEはランバーサポートを手動で調整するエントリーモデル、Omni Genは電動調整に対応するスタンダードモデル。上位のOmni Proや、大柄な体格向けのMaxis - Airflowは、座面に吸気式ファンを内蔵している。

セール対象の主な電動ワークチェア

購入者向けの抽選やプレゼントも

セール期間中に12万円以上購入した人を対象に、「LiberNovo Omni Pro」などが当たるハズレなしの抽選を実施する。賞品には「LiberNovo Omni SE」のほか、アイマスク、ブランケット、ワークマット、30日間オフクーポンなども用意する。

会員特典なども用意される

購入金額に応じたプレゼントも用意。9万円以上の購入で「Smart Entry応援セット」、12万円以上で「オリジナルワークマット」、15万円以上で「LiberNovo トラベル用3in1 コンパクト快眠セット」を進呈する。プレゼントは1回の注文につきいずれか1点で、重複して受け取ることはできない。

さらに、11月30日までは会員ポイントが3倍となるほか、友達紹介プログラムによる3％オフクーポンも用意する。セールの詳細や各特典の適用条件は、公式キャンペーンページで確認できる。