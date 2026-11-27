シリウスとアース製薬は、MA-T（Matching Transformation System）を採用した空間清浄システム「Viruswasher NEO」を共同開発し、2026年12月21日から発売する。価格はオープンだが、市場想定価格は11万円（税込）。1年間で5000台の販売を目指す。

Viruswasherは、かつての三洋電機が発売していた次亜塩素酸空間清浄システム「ウイルスウォッシャー」の流れを汲む製品で、三洋電機出身である亀井隆平氏が社長を務めるシリウスが、技術とブランドを継承しながら製品化してきた。これまでは、三洋電機時代と同様に、次亜鉛素酸水を使用してきたが、新製品では、新たにMA-Tの水溶液を採用する。

シリウス 代表取締役の亀井隆平氏

シリウス 代表取締役の亀井隆平氏は、「これまでの次亜塩素酸を使用したViruswasherと、今回発表したMA-Tを採用したViruswasher NEOは、まったく異なる製品として開発した。シリウスの社運を賭けた製品である」と位置づけ、「液体を空間に噴霧しない通風型による空間清浄システムであり、MA-Tを採用したものとしては世界初となる。除菌、消臭、ウイルス抑制、集塵、加湿の機能を搭載しており、フィルターを通じて洗浄し、うるおいを持った空気によって、空間を清浄することできる」と自信をみせた。

シリウスでは、オールインワン介護用洗身用具「switle BODY（スイトル ボディ）」で使用する「switle CareWater（スイトルケアウォーター）」に、アース製薬のMA-T技術を活用してきた経緯がある。今回のViruswasher NEOは、2社による協業の第2弾に位置づけている。

MA-Tは、酸化制御技術と呼ばれ、攻撃や分解したい対象が存在する場合のみ、水性ラジカルが生成され、活性化する仕組みを持っているのが特徴だ。これまでに、感染制御や食品衛生のほか、医療、農業・林業、表面酸化、エネルギーの6分野で応用されているという。MA-Tを活用して、膀胱がんの臨床治験が行われていたり、接着性に着目した活用や、メタンからメタノール・ギ酸を製造する際に活用したりといった応用事例がある。

また、MA-Tの普及活動や、活用プラットフォーム構築などを行う一般社団法人日本MA-T工業会が、2020年11月に、アース製薬が中心となって設立されており、現在、118社が参加している。

Viruswasher NEO では、MA-Tの仕組みを活用した要時生成型亜塩素酸イオン水溶液を利用している。99%を精製水で構成した新たな水溶液で、水性ラジカルによる酸化反応による消臭効果、必要な時に必要な分だけ働くことでの除菌効果、水と同等成分で低刺激を実現する安全性の3点が特徴だという。

MA-Tを含む水溶液を噴射した対象物に菌やウイルスがいた場合、水性ラジカルが菌やウイルスとぶつかり除菌。さらに、MA-T制御によって、また新たな水性ラジカルが生成されて、これが残った菌にぶつかり除菌する。菌が無くなるまで、MA-Tシステムが機能しつづけるという。

また、MA-Tシステムを採用した水溶液は、ニオイの分子を分解するため、再びニオイが発生しにくいという特徴を持つ。

アース製薬 執行役員 MA-Tヒジネスセンター長の桜井克明氏は、「大阪大学微生物病研究所において、MA-Tの水性ラジカル生成機構が解明されている。安全性が高く、ノンアルコールで引火性がないとから、日本の航空機のほとんどでMA-Tが採用されている。また、汗臭や足臭、加齢臭などのイソ吉草酸や、酢酸、アンモニア、硫化水素、トリメチルアミンなど、多くのニオイ物質に対して、高い消臭効果を発揮している。さらに、クリップを使用した金属腐食試験では、MA-Tは1日経過しても変化がない。第三者検査機関によって14項目において、安全性試験を実施した結果、水と同等レベルの安全性を実現していることが証明されている」と述べた。

アース製薬 執行役員 MA-Tヒジネスセンター長の桜井克明氏

幅広く除菌力を発揮するという





コロナウィルスに対する効果試験の結果を公開

社会実装の事例として、航空機やレンタカー、バス、ビジネスホテル、スポーツ施設、医療および介護施設、保育園のほか、中古品の清浄や動物の除菌、食品工場での消臭などにも利用されているという。全国78の大学病院で採用しているほか、1130カ所の動物病院での導入実績がある。

「今回のViruswasher NEOにより、MA-Tの社会実装に弾みがつくことになる」と期待を寄せた。

会見では、Viruswasher NEOを使用したコロナウイルスに対する効果試験結果についても触れた。

実際のウイルスを用いて検証が可能な日本繊維製品品質技術センターの24平方メートルチャンバーを使用。同施設にMA-T 25ppmによって空間清浄ができる実機を持ち込み、新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）を用いて、試験を行ったところ、浮遊ウイルス感染価低減試験では45分以内に検出限界以下となり、浮遊ウイルスRNA低減試験では60分以内に検出限界レベルにまで低減したという。

公益財団法人国際医療財団 理事長の瀬島俊介氏は、「MA-Tの最大の特徴は、優れた安全性を持つことである。また、長期の持続性があることもメリットである。新型コロナウイルス（COVID-19）やSARSコロナウイルスのほか、様々な菌を除去できることが実証されている。さらに、脱臭性能試験でも高い成果が出ている。Viruswasher NEOは、安心して使ってもらえる製品である」と述べた。

公益財団法人国際医療財団 理事長の瀬島俊介氏

Viruswasher NEOは、保育園、動物病院、高齢者施設などの公共空間を対象にした空間清浄システムと位置づけており、MA-Tの特性と、Viruswasherで培ってきた通風型の設計および運用ノウハウを組み合わせて製品化している。

室内の空気は、活性炭プレフィルター、花粉吸着フィルター、高性能HEPAフィルターを通じて浄化。さらに、Viruswasher NEO専用のMA-T水溶液を浸した除菌水フィルターを回転させ、気液接触により、清浄化した空気と水分を送風する。

通風式の仕組みは、次亜塩素酸水を利用したViruswasherで蓄積したノウハウを活用。改良を加えて、約2倍の速度で回転するという。具体的には3分間回転して、1分間停止する仕組みを採用。気液接触の機会を増やし、効果を高めている。

Viruswasher NEOの通風型の仕組み

空間噴霧と通風型の違い

シリウスの亀井代表取締役は、「次亜塩素酸に比べて、安定性があることから、装置内でフィルターを2倍の速度で回転させても劣化しない。また、薬剤の保管期間が長く、日常管理のしやすさも特徴である。さらに、次亜塩素酸にはプールのような反応臭があるが、MA-Tは無臭であり、香りや空間の印象を大切にする場所に適しており、ペットも臭いを嫌がることがない。そして、低腐食性であるため、本体内の基板などが劣化せず、長期間に渡って、製品を使い続けることができるだけでなく、機器部材の選定にも自由度が広がる」などとした。

デザインには、ホワイトとブラックを用意。利用する公共空間に合わせて選択できるようにした。「ホワイトは清潔感があふれる明るいシーンでの利用を想定。ブラックは、照明が暗い場所を含めて、高級感があるラグジュアリーなシーンに向けてデザインした」という。

Viruswasher NEOでは、ユニークな販売方法を採用する。シリウスが販売するViruswasher NEO専用のMA-T液である「switle AirWater」（200倍希釈用600ml）を定期購入すると、本体を無料で貸し出す。switle AirWaterの価格はオープンだが、サブスクリプションモデルでは月額1万円程度で利用できるという。また、シリウスの販売代理店や、日本MA-T工業会を通じた販売も行う。

なお、シリウスでは、次亜塩素酸水を使用した「Viruswasher PRO」も併売する。

シリウスの亀井社長は、「次亜塩素酸のViruswasherは長年のノウハウの蓄積があり、確立した販売網もある。反応性が高いというメリットや、反応臭によって清潔になっていることが実感できるというユーザーもおり、ファンも多い。Viruswasher PRO には、愛情があり、Viruswasher NEOには希望がある。Viruswasher NEOは上位モデルとして新たな提案を行う一方、Viruswasher PROは用途を棲み分けて販売を継続していく」と述べた。

また、三洋電機時代からウイルスウォッシャーの開発に携わってきたシリウス R&D特別顧問の井関正博氏は、「MA-T対応のViruswasher NEOは、薬液を購入してもらう必要があるが、次亜塩素酸のViruswasher PROは、家庭にある塩があればいい。専用液がいらないという強みがある。BtoCルートでは、Viruswasher PROを販売していくことになる」とした。