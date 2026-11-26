EcoFlow Technology Japanは11月25日、“エンターテイナー”の城田優氏を起用した特別インタビュー動画「【EcoFlow × 城田優】スペシャルインタビュー」を公式YouTubeチャンネルで公開したことを発表した。

動画は11月23日から公開されており、ポータブル電源の活用シーンや製品を体験した感想、停電への備えなどについて城田氏が語る。

インタビューは「暮らしに自由を、もしもに安心を。」をスローガンに、「城田優と見つけよう、EcoFlowのある暮らし。」をテーマとして実施。撮影現場での電源利用から、自宅や屋外での活用、停電への備えまで、城田氏の視点を通じてポータブル電源のある暮らしを紹介する内容だ。

動画では、EcoFlowが世界140以上の国と地域で展開し、950万人以上のユーザーに利用されていることを紹介。撮影現場でポータブル電源を見かけたことがあるという城田氏は、電源のある場所にとらわれず、必要な場所で電気を使える利便性に着目し、撮影機材や照明など仕事の現場での活用の可能性について語っている。

また、ポータブル電源にテーブルランプを接続し、実際に点灯させる体験も実施。本体のコンセントにつなぐだけで照明が使える手軽さや、コンセントの位置を気にせず好きな場所に明かりを置ける自由さを体感したという。製品のすっきりとしたデザインについても、インテリアになじみやすく、日常の暮らしに取り入れやすい点に関心を寄せたとのことだ。

停電時の備えとしては、スマートフォンの充電や照明の確保に加え、冷蔵庫など生活に欠かせない家電にも電力を供給できる点を取り上げた。停電時にも冷蔵庫の稼働を長く維持でき、食品の保存や日常生活への影響を抑えることにつながるとしている。

城田氏は「普段も、いざという時にも役立つところが、EcoFlowの魅力ですね」とコメント。製品体験を通じて、自宅に1台あることの心強さや、家庭の備えとしての可能性についても語っている。