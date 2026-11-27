高い清掃力と使いやすさで支持を集める家庭用掃除ロボットメーカー「ECOVACS（エコバックス）」。同社の人気製品が、Amazonの年に一度のビッグセール「Amazonブラックフライデー」にセール価格で登場します。最大60%オフとなる目玉商品もあり、大掃除や日々の家事負担を減らしたい方にとっては見逃せないチャンスです。

先行セールは11月27日（金）0:00～11月29日（日）23:59。ブラックフライデー期間は11月30日（月）0:00～12月7日（月）23:59まで。今回は、セールでぜひチェックしたい注目製品について詳しくご紹介します！

50％オフ！フラッグシップ級の清掃力と手軽さを両立した「DEEBOT T90 OMNI」

寒さが増して室内で過ごす時間が長くなると、床のホコリや汚れがいつも以上に気になるもの。しかし、こまめな掃除には意外と手間がかかります。それでも、すっきり片付いた部屋で快適に過ごしたい……。そんな願いを叶えてくれるのが、日々のお手入れまで任せられるロボット掃除機です。

2026年2月に登場した「DEEBOT T90 OMNI」は、高い清掃力と扱いやすさを両立し、吸引から水拭きまで毎日の床掃除を一台でこなします。独自の「BLAST」技術による最大30,000Paの強力な吸引力で、フローリングの微細なゴミからカーペットの奥に入り込んだ毛までパワフルに除去。水拭きには幅27cmのロングローラーモップを採用し、圧力をかけながら高速で回転することで、こびり付いた汚れにもアプローチします。

壁際の掃除に強い「TruEdge」技術とAIによる障害物回避機能を備え、家具が多い部屋でも効率よくルートを調整して走行します。掃除後は「OMNIステーション」がゴミ収集やモップの洗浄・乾燥・給水を自動で行うため、お手入れも手軽。高い清掃力と家事の時短をどちらも叶えたい方に頼もしい一台です。

57%オフ！常時洗浄モップと薄型設計で隅々まで拭き上げる「DEEBOT T80S OMNI」

水仕事が大変な寒い季節でも、床はきれいに拭き上げておきたい。そう考える方におすすめしたいのが、吸引と水拭きの両面で高い清掃力を発揮するロボット掃除機「DEEBOT T80S OMNI」です。

水拭きには、「OZMOローラー定圧式常時洗浄モップシステム2.0」を採用。3,800Paの圧力と毎分220回の高速回転で床を拭き上げます。掃除中もモップをすすぎながら稼働するため、汚れを広げにくいのがポイントです。さらに、ローラーが1.5cmせり出す「TruEdge 3.0」により、壁際や家具の縁までしっかり対応。

吸引力もパワフルで、最大24,800Paのパワーと、毛の絡まりを軽減する「ZeroTangle 3.0」を搭載。「AIVI 3D 3.0」による障害物回避と高さ9.8cmの薄型ボディで家具の下もスムーズに走行します。部屋の隅々まで掃除を任せたい方にぴったりです。

60%オフ！全自動でモップ洗浄まで行う「DEEBOT N50 OMNI」が3万円台で登場

「DEEBOT N50 OMNI」は、パワフルな吸引と回転式モップによる水拭きに加え、掃除後のお手入れまで任せられるロボット掃除機。今回のセールでは3万円台で購入できるため、初めて全自動タイプのロボット掃除機を取り入れたい方にも注目の一台です。

最大28,000Paの強力な吸引力が特長のひとつ。フローリングのホコリからカーペットの奥のゴミまでしっかり除去します。髪の毛やペットの毛が絡みにくい「ZeroTangle 3.0」を備えており、ブラシを掃除する手間も大きく軽減します。

水拭きには、2枚の回転モップで床を拭く「OZMO Turbo 2.0」を採用。カーペットを検知するとモップが自動で約9mm持ち上がるため、ラグの上でもスムーズに走行できます。

また、「OMNIステーション」がごみ収集からモップの洗浄・給水、45℃の温風乾燥まで全自動で対応。「TrueMapping 2.0」によるルート作成と「TrueDetect 3D」の障害物回避も搭載しているため、毎日の床掃除を手間なく続けることができます。

57%オフ！紙パック不要の自動ゴミ収集でコスパも優秀な「DEEBOT N30 PLUS」

掃除機の紙パック交換やランニングコストが気になる方に注目してほしいのが「DEEBOT N30 PLUS」。紙パックを使わずにゴミを収集できる、サイクロン式自動ゴミ収集ステーション（PureCyclone技術）を採用したロボット掃除機です。

最大10,000Paの強力な吸引力で、絨毯の奥や床の溝に入り込んだゴミまでしっかりと吸引。4段階フィルターによって排気をクリーンに保ちつつ、清掃力を持続させます。髪の毛やペットの毛絡みを防ぐ「ZeroTangle 2.0」により、ブラシのお手入れの手間も軽減。水拭き機能も搭載しているため、吸引と同時に床も清潔に拭き上げます。

専用スマホアプリでは、掃除のスケジュール設定やモード切り替えも可能。仕事や育児で忙しい日でも、効率よくきれいな床を保ちやすくなります。

50%オフ！コンパクト設計で窓の端まで拭き上げる「WINBOT mini 2」

寒い時期、屋外での窓ガラス掃除はかなりのストレス。手が届きにくい場所のガラス拭きや、何度拭いても残ってしまう拭き筋に悩んでいる方におすすめなのが、窓拭きロボット「WINBOT mini 2」です。

「WINBOT mini 2」は、持ち運びや収納がしやすい215×215×55mm・重さ約1.3kgのコンパクトサイズ。四隅に搭載された新開発のコーナーブラシが窓枠の約1mm手前まで届くため、端に残りがちな汚れにもアプローチします。

双方向の超音波ミストで汚れを浮かせ、マイクロファイバー製のパッドでしっかり拭き取ります。最大8,000Paの強力な吸着力やエッジ検知に加え、自動気圧補正機能、安全ロープ、停電時も約30分間吸着を維持する電源オフ保護機能を備え、安定した窓掃除を支えます。

さらに、効率的なルート計画を行い、障害物も回避する「WIN-SLAM 4.0」も搭載。専用アプリ「ECOVACS HOME」から汚れ具合に応じたモードも選べるため、手間のかかる窓掃除を日常的に任せられます。

[PR]提供：エコバックス