カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ブラックとグレーを組み合わせた「MONOTONE MIX」の4モデルを11月7日に発売した。価格は15,950円～28,050円。

  • G-SHOCK「MONOTONE MIX」の4モデル。左からDW-5600MTM-8、DW-6900MTM-8、DWE-5600MTM-8、DW-5900MTM-8

    G-SHOCK「MONOTONE MIX」の4モデル。左からDW-5600MTM-8、DW-6900MTM-8、DWE-5600MTM-8、DW-5900MTM-8

G-SHOCKの定番モデルをベースに、パーツごとにブラックとグレーを配した。メタル美錠にはホーニング仕上げを施し、ガラスにはシルバー蒸着を採用。DW-6900MTM-8は、フロントボタンにもホーニング仕上げを施している。

  • 左からDW-6900MTM-8、DW-5600MTM-8、DW-5900MTM-8

    左からDW-6900MTM-8、DW-5600MTM-8、DW-5900MTM-8

  • DW-5600MTM-8の樹脂バンドと、ホーニング仕上げを施したメタル美錠

    DW-5600MTM-8の樹脂バンドと、ホーニング仕上げを施したメタル美錠

DWE-5600MTM-8のバンドには、ホーニング仕上げを施したステンレススチール、ウレタン樹脂、ファインレジン、半透明樹脂のパーツをパッチワークのように組み合わせた。フェイスはクリアブラック仕上げで、グレーのメッシュパターンを印刷し、シルバー蒸着を施した。

  • DWE-5600MTM-8を裏側から見たところ。バンドの6時側にステンレススチール、12時側に樹脂のパーツを用いた

    DWE-5600MTM-8を裏側から見たところ。バンドの6時側にステンレススチール、12時側に樹脂のパーツを用いた

モデル別の価格は、DW-6900MTM-8が17,050円、DW-5600MTM-8とDW-5900MTM-8が各15,950円、DWE-5600MTM-8が28,050円。

主な仕様は以下のとおり。

DW-6900MTM-8JF

  • ケースサイズ：W50×D18.7×H53.2mm
  • 質量：73g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約5年
  • バンド装着可能サイズ：145～205mm
  • その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
  • DW-6900MTM-8JF。フェイス下部にGマーク入りのフロントボタンを備える

    DW-6900MTM-8JF。フェイス下部にGマーク入りのフロントボタンを備える

DW-5600MTM-8JF

  • ケースサイズ：W42.8×D13.4×H48.9mm
  • 質量：58g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
  • バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約5年
  • バンド装着可能サイズ：145～205mm
  • その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
  • DW-5600MTM-8JF。スクエアフェイスにブラックの樹脂バンドを組み合わせた

    DW-5600MTM-8JF。スクエアフェイスにブラックの樹脂バンドを組み合わせた

DW-5900MTM-8JF

  • ケースサイズ：W46.8×D15.5×H51.4mm
  • 質量：67g
  • ケース・ベゼル材質：樹脂
  • バンド：樹脂バンド
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
  • 電池寿命：約10年
  • バンド装着可能サイズ：145～215mm
  • その他機能：ワールドタイム、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、スヌーズ、時報、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替
  • DW-5900MTM-8JF。液晶表示の上に3つの円形インジケーターを配置した

    DW-5900MTM-8JF。液晶表示の上に3つの円形インジケーターを配置した

DWE-5600MTM-8JF

  • ケースサイズ：W43.8×D13.7×H48.9mm
  • 質量：94g
  • ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂、樹脂（バイオマスプラスチック）
  • バンド：コンポジットバンド（メタル／樹脂）、無垢バンド、ワンプッシュ三つ折れ式中留
  • 防水性能：20気圧防水
  • ガラス：無機ガラス
  • 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
  • 電池寿命：約5年
  • バンド装着可能サイズ：150～205mm
  • その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
  • DWE-5600MTM-8JF。液晶の周囲にグレーのメッシュパターンをあしらった

    DWE-5600MTM-8JF。液晶の周囲にグレーのメッシュパターンをあしらった