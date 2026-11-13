カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ブラックとグレーを組み合わせた「MONOTONE MIX」の4モデルを11月7日に発売した。価格は15,950円～28,050円。

G-SHOCKの定番モデルをベースに、パーツごとにブラックとグレーを配した。メタル美錠にはホーニング仕上げを施し、ガラスにはシルバー蒸着を採用。DW-6900MTM-8は、フロントボタンにもホーニング仕上げを施している。

DWE-5600MTM-8のバンドには、ホーニング仕上げを施したステンレススチール、ウレタン樹脂、ファインレジン、半透明樹脂のパーツをパッチワークのように組み合わせた。フェイスはクリアブラック仕上げで、グレーのメッシュパターンを印刷し、シルバー蒸着を施した。

モデル別の価格は、DW-6900MTM-8が17,050円、DW-5600MTM-8とDW-5900MTM-8が各15,950円、DWE-5600MTM-8が28,050円。

主な仕様は以下のとおり。

DW-6900MTM-8JF

ケースサイズ： W50×D18.7×H53.2mm

W50×D18.7×H53.2mm 質量： 73g

73g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： 1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

DW-5600MTM-8JF

ケースサイズ： W42.8×D13.4×H48.9mm

W42.8×D13.4×H48.9mm 質量： 58g

58g ケース・ベゼル材質： 樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）

樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック） バンド： 樹脂バンド（バイオマスプラスチック）

樹脂バンド（バイオマスプラスチック） 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約5年

約5年 バンド装着可能サイズ： 145～205mm

145～205mm その他機能： 1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替

DW-5900MTM-8JF

ケースサイズ： W46.8×D15.5×H51.4mm

W46.8×D15.5×H51.4mm 質量： 67g

67g ケース・ベゼル材質： 樹脂

樹脂 バンド： 樹脂バンド

樹脂バンド 防水性能： 20気圧防水

20気圧防水 ガラス： 無機ガラス

無機ガラス 構造： 耐衝撃構造（ショックレジスト）

耐衝撃構造（ショックレジスト） 電池寿命： 約10年

約10年 バンド装着可能サイズ： 145～215mm

145～215mm その他機能： ワールドタイム、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、スヌーズ、時報、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替

DWE-5600MTM-8JF