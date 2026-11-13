カシオ計算機は、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」の新製品として、ブラックとグレーを組み合わせた「MONOTONE MIX」の4モデルを11月7日に発売した。価格は15,950円～28,050円。
G-SHOCKの定番モデルをベースに、パーツごとにブラックとグレーを配した。メタル美錠にはホーニング仕上げを施し、ガラスにはシルバー蒸着を採用。DW-6900MTM-8は、フロントボタンにもホーニング仕上げを施している。
DWE-5600MTM-8のバンドには、ホーニング仕上げを施したステンレススチール、ウレタン樹脂、ファインレジン、半透明樹脂のパーツをパッチワークのように組み合わせた。フェイスはクリアブラック仕上げで、グレーのメッシュパターンを印刷し、シルバー蒸着を施した。
モデル別の価格は、DW-6900MTM-8が17,050円、DW-5600MTM-8とDW-5900MTM-8が各15,950円、DWE-5600MTM-8が28,050円。
主な仕様は以下のとおり。
DW-6900MTM-8JF
- ケースサイズ：W50×D18.7×H53.2mm
- 質量：73g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～205mm
- その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
DW-5600MTM-8JF
- ケースサイズ：W42.8×D13.4×H48.9mm
- 質量：58g
- ケース・ベゼル材質：樹脂／樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：145～205mm
- その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替
DW-5900MTM-8JF
- ケースサイズ：W46.8×D15.5×H51.4mm
- 質量：67g
- ケース・ベゼル材質：樹脂
- バンド：樹脂バンド
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
- 電池寿命：約10年
- バンド装着可能サイズ：145～215mm
- その他機能：ワールドタイム、1／100秒ストップウオッチ、タイマー、時刻アラーム5本、スヌーズ、時報、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替
DWE-5600MTM-8JF
- ケースサイズ：W43.8×D13.7×H48.9mm
- 質量：94g
- ケース・ベゼル材質：カーボンファイバー強化樹脂、樹脂（バイオマスプラスチック）
- バンド：コンポジットバンド（メタル／樹脂）、無垢バンド、ワンプッシュ三つ折れ式中留
- 防水性能：20気圧防水
- ガラス：無機ガラス
- 構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）、カーボンコアガード構造
- 電池寿命：約5年
- バンド装着可能サイズ：150～205mm
- その他機能：1／100秒ストップウオッチ、タイマー、マルチアラーム、時報、報音フラッシュ、残照付きLEDバックライト（スーパーイルミネーター）、フルオートカレンダー、12／24時間制表示切替