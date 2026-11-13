『ミート・ザ・ペアレンツ/フィアンセの襲来』のNYプレミアが開催

2001年の公開以来、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描き、世界中を爆笑の渦に巻き込んだ大ヒットコメディ『ミート・ザ・ペアレンツ』のシリーズ最新作『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』（2027年1月8日公開 配給：東和ピクチャーズ）のNYプレミアが開催された。また、本日11月13日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）の販売が始まっている。

『ミート・ザ・ペアレンツ／フィアンセの襲来』は、"恋人の実家へ挨拶に行く"という誰もが経験しうるシチュエーションを、悪夢のような連続トラブルで描くマリッジコメディ。ロバート・デ・ニーロ演じる"最恐の義父"と、ベン・スティラー演じる"史上最もツイてない婿"の攻防はシリーズ化され、時代を超えて愛され続けてきた。

脚本・監督を務めるのは、これまでシリーズの脚本を手掛けてきたジョン・ハンバーグ。キャストには、元CIAの頑固な義父ジャック役のロバート・デ・ニーロ、婿グレッグ役のベン・スティラーの最強コンビに加え、"完璧すぎる元カレ"ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンらお馴染みの面々が勢ぞろい。さらに新たな火種として、大ヒット作『ウィキッド』シリーズ（2024〜25）での熱演も話題を呼んだ世界的ポップアイコン、アリアナ・グランデが参加。グレッグとパム（テリー・ポロ）の息子ヘンリーが連れてくる超強烈な"フィアンセ"オリヴィアとして、一家に過去最大の波乱を巻き起こす。また、ヘンリー役のスカイラー・ギソンドをはじめ、グレッグの娘サマンサ役にビーニー・フェルドスタイン、その夫エドゥアルド役にエドゥアルド・フランコと、ハリウッド注目の若手キャスト陣も集結し、物語にさらなる彩りを添える。

現地時間11月11日、本作のワールドプレミアがニューヨークの歴史ある名門劇場ビーコン・シアターにて開催された。会場には、これまでの"史上最もツイてない婿"から、本作でついに"迎える側の義父"となったグレッグ役のベン・スティラーをはじめ、息子の"最強スペックな恋人"オリヴィア役のアリアナ・グランデ、かつての"最恐の義父"ジャック役のロバート・デ・ニーロらメインキャストが登壇した。さらに、グレッグの元ライバルで"完璧すぎる元カレ"ケヴィン役のオーウェン・ウィルソンや妻パム役のテリー・ポロ、ジャックの妻ディナ役のブライス・ダナーらお馴染みのメンバーも顔を揃えた。加えて、新キャストとしてグレッグの息子ヘンリー役のスカイラー・ギソンド、娘サマンサ役のビーニー・フェルドスタイン、その同棲中の彼氏エドゥアルド役のエドゥアルド・フランコ、そしてメガホンを取ったジョン・ハンバーグ監督ら豪華面々が集結。そのほか、マイク・マイヤーズ、キーガン＝マイケル・キーといったハリウッドのコメディ界を代表する面々も駆けつけ、プレミアに華を添えた。

そんな超豪華登壇陣を一目見ようと、会場には熱狂的なファンと世界各国のメディアが殺到。割れんばかりの歓声とフラッシュの嵐に包まれるなか、キャスト陣はそれぞれ笑顔でサインやセルフィーにも応じた。

レッドカーペットではキャスト陣が本作への熱い思いを語り、スティラーは「一作目を撮影した家で撮影できたのが、始まりに戻ったようでとてもノスタルジックな気持ちでした。そして25年経ってもロバートとこうして撮影ができたことに感謝します。映画に新鮮な要素を取り入れるのは重要なことです。アリアナは素晴らしい仕事をしてくれました。競演できてとても楽しかったです」と感慨深げに撮影を振り返った。

本シリーズ初参戦となったグランデは、「『ミート・ザ・ペアレンツ』シリーズを観て育ったので、この家族の一員になれたのは信じられないですし光栄です。フォッカー家に立ち向かっていくオリヴィアというキャラクターも大好きです。この映画は共感できて、笑えて、家族で一緒に楽しめるアクティビティになると思います。ぜひ映画館に誰かを連れて行って、ポップコーンを食べながら笑って泣いて、楽しい時間を過ごしてほしいです」と熱くアピール。さらにデ・ニーロも「撮影はとても楽しくて、素晴らしい時間でした。脚本も完璧です。今の時代、必要とされているコメディだと思います」と本作の完成度の高さに太鼓判を押した。

また、本日11月13日からムビチケ前売券（カード／オンライン）の販売が始まった。価格は、カード／オンラインともに一般1,700円。ムビチケ前売券（カード）は、キャラクターポスターの中から2種をピックアップしたポストカードの特典付き。数量限定なので、早めの購入をお勧めする。カードのムビチケは、全国の上映劇場（一部劇場を除く）、メイジャー通販サイト、MOVIE WALKER STOREとなっている。なお、特典のポストカードは前売券1枚につき1セットで、転売は禁止。オンラインのムビチケは、MOVIE WALKER STOREで購入できる。