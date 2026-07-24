iPadの「メッセージ」には、知らない差出人からのメッセージや迷惑メッセージが届くことがあります。iPadOS 26では［不明な差出人をスクリーニング］機能が搭載されるなど、メッセージのフィルタリング機能が強化されました。不要なメッセージを自動で振り分けて、チャットリストをすっきり整理しましょう。

知らない差出人からのメッセージを別の場所へ

iPadの「メッセージ」アプリで、不明な差出人からのメッセージや広告・詐欺・スパムなどの迷惑メッセージが一方的に送られてきて困っていませんか。こうした不要なメッセージが増えるとチャットリストが見づらくなり、重要な連絡を見逃したり、目的のメッセージを探すのに時間がかかったりします。

また、繰り返し届くと不要な通知も増え、わずらわしさを感じることもあるでしょう。さらに近年は、SMSを悪用したフィッシング詐欺が増えているため、誤ってメッセージ内のリンクをタップしてしまうリスクも高まります。

こうした問題を防ぐためにも、不要なメッセージはできるだけ普段のチャットリストには表示されないようにしておきたいところです。

そこで活用したいのが、iPadOS 26の「メッセージ」アプリで強化されたフィルタリング機能です。 デフォルトではオフになっている［不明な差出人をスクリーニング］機能を有効にすると、知らない差出人から届いたメッセージを自動的にチャットリストとは別の場所へ移動し、目につかないようにしてくれます。

設定は非常に簡単です。「設定」アプリから「メッセージ」の設定画面を開き、［不明な差出人をスクリーニング］機能をオンにするだけ。これで、普段のチャットリストには「既知の差出人」（「連絡先」アプリに追加した相手と既知としてマークした相手）からのメッセージだけが表示されるようになります。

また、「既知の差出人」以外から届いたメッセージは、すべてチャットリストの右上にある［フィルタ］ボタンからアクセスできる［不明な差出人］フォルダに移動します。

不明な差出人を「既知の差出人」に変える

［不明な差出人をスクリーニング］機能は高い精度で、不明な差出人からのメッセージを自動的に振り分けてくれます。ただし、「連絡先」アプリに登録していない相手から初めてメッセージが届いた場合など、必要な連絡が［不明な差出人］フォルダに分類されることもあります。

もし［不明な差出人］フォルダの中にそうしたメッセージを見つけた場合は、メッセージ下部に表示される［既知としてマーク］をタップして差出人を既知として登録しましょう。あるいは、会話の上部に表示されているメールアドレスや電話番号をタップし、［新規連絡先を作成］を選んで「連絡先」アプリに登録する方法もあります。

いずれかの方法で差出人を既知として登録すれば、今後その相手から届くメッセージは［不明な差出人］フォルダではなく、通常のチャットリストに表示されるようになります。

不要なメッセージの通知を上手にコントロール

「メッセージ」アプリには不要なメッセージだけでなく、2段階認証用の確認コードが届くこともあります。［不明な差出人をスクリーニング］機能を有効にしていると、確認コードも［不明な差出人］フォルダに移動してしまうため、届いたことに気づかなくなるのでは？と心配するかもしれません。

しかし、［不明な差出人をスクリーニング］機能を有効にすると、その下部の設定［通知を許可］が［すべて］に設定され、確認コードやそれ以外の差出人が不明なメッセージが届いた場合、アプリアイコンに通知が表示され、通常のチャットリストにも12時間表示されるようになっています。そのため、届いたことに気づかないことはないでしょう。

もし、これらのメッセージが届いたときの通知をオフにしたり、チャットリストに表示されないようにしたりするには、［通知を許可］をタップして［確認コード］または［その他（不明）］のチェックを外しましょう。この場合、アプリのアイコンに通知マークは表示されず、［フィルタ］ボタンに通知マークが表示される形となるため、「メッセージ」アプリを開けば［不明な差出人］フォルダになんらかのメッセージが届いていることがわかります。もし、特定のメッセージに対して［フィルタ］ボタンにも通知マークを表示させたくない場合は、メッセージをタップして［通知を非表示］を選びましょう。

迷惑メッセージはAppleに報告

なお、iPadOS 26には「迷惑メッセージをフィルタ」という機能も標準搭載されています。これは、iPadに内蔵されているスパム検出機能を利用して迷惑メッセージを判定し、該当したものを自動的に［迷惑メッセージ］フォルダに振り分ける機能です。初期状態では有効になっていますが、とても便利な機能なので、誤って設定がオフになっていないか確認しておきましょう。

さらに、［不明な差出人］フォルダの中にフィッシングなどの疑わしいメッセージを見つけた場合は、Appleに報告して通信事業者やその関連会社と情報を共有することができます。迷惑メッセージを報告しても、その差出人からのメッセージ送信を止めることはできませんが、メッセージは端末から削除され、今後のスパム対策に活用されます。迷惑メッセージと疑われるものは積極的に報告するようにしましょう。