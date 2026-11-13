情報収集や文書作成、写真整理、動画編集、ゲームなど、日常のさまざまな場面で活躍するPC。仕事だけでなくプライベートでも手放せない生活必需品となっている人も多いはず。それだけに、PCを購入する際は「どれを選べばいいのか」と頭を悩ませてしまいがちですよね。

そこで、今回はマイナビニュース会員のうち自分用のPCを購入した経験のある人を対象にアンケートを実施。購入の際に重視した点や、購入後に後悔した理由などを徹底調査しました。ここでは、その結果をもとに“失敗しないPC選び”のポイントや、おすすめの製品を紹介していきます。

PCを買ったあとに後悔したことはある？ 購入経験者にアンケート調査

アンケートでは、まず自分でPCを購入したことがある人に、どんなタイプのPCを購入したかを聞いてみたところ、「ノートPC」が過半数に。また「デスクトップPC」と回答した人も4割近くにのぼり（うち、ゲーミングデスクトップPCが7.5％）、根強い人気があることが分かりました。

続いて、PCを購入する際に重視したポイントを尋ねてみたところ、圧倒的に多かったのが「価格」でした。多くの場合予算が限られていることを考えると当然と言えるかもしれません。

もっとも、価格に納得できても購入後のPCに満足できるかどうかは別問題のようです。

グラフを見て分かる通り、現在使用しているPCに不満や後悔を感じたことが「よくある」と「時々ある」を合わせると7割を超えています。PC選びの際に重視したポイントと実際の使用感にギャップがあることがうかがえます。

メモリ不足に容量不足……購入後に見えてきた“後悔”とは

アンケートでは、現在使用しているPCに後悔を感じた理由についても質問してみました。

その結果、「メモリ不足」や「動作が重い」、「起動・読み込みが遅い」、「ストレージ容量が足りない」など、性能面に関する不満が上位を占めました。

具体的な失敗談を聞いたところ、「安いPCを買ったが、年々求められるスペックが上がってできることが少なくなってきた。はじめからそこそこの性能のPCを買っておけばよかった」、「安いからとCPU性能を妥協してメモリも4GBのものを選んだが、アプリやブラウザのタブを複数開くだけで動作が重くなった」、「GPUが高価なので理想的なスペックより1クラス下を選んだが、購入後に『やはり上位版にしておくべきだった』と後悔した」などの声が集まりました。

価格を重視するあまり性能を妥協して購入後の不満や後悔につながってしまったという人が多いようです。PCを選ぶ際は安易に妥協しないことも大切と言えるでしょう。

自分にぴったりの1台を見つけよう！ FRONTIERのラインアップを比較

アンケート結果から、PCを選ぶ際はCPUやGPU、メモリ、ストレージなど性能面に不満を抱きがちなことが分かりました。またPCに求められるスペックは年々上がっており、安易に性能を妥協すると後悔しやすいことも見えてきました。

そこで注目したいのが「ゲーミングPC」です。ゲームをプレイするには高度な演算処理や描画処理が必要となるため、一般的なPCに比べてハイスペックなCPUやGPU、高速なメモリやストレージが搭載されていることが多いのがその理由。冷却性能も優れており長時間安定したパフォーマンスを発揮することが可能で、ゲームをしない人にも大きなメリットがあります。

予算に余裕があるなら高負荷な処理に特化した「ワークステーション」にもぜひ注目したいところ。高価ですが、そのぶん処理性能や拡張性が高く、安定性や耐久性にも優れています。“長く快適に使うこと”を重視するなら、こうした専門性の高い製品にまで視野を広げて選択肢に入れてみるのがおすすめです。

なかでもBTOパソコンの老舗ブランドとして知られる「FRONTIER」は、幅広いラインアップと性能の高さ、コストパフォーマンスのよさで人気。普段使いはもちろん、ビジネスやクリエイティブ、ゲームなどさまざまな用途に対応できる製品が用意されています。ここでは、そのうち3モデルをピックアップして比較しながら、それぞれどんな用途に合っているかを紹介していきます。

▼普段使いからゲームまで幅広い用途に向く「FRGHLB550/GBF」

『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC

今回取り上げる3モデルのうち、Web閲覧や資料作成などの日常的な用途をメインに考えている人に適しているのが、ミドルクラスのゲーミングデスクトップPC「FRGHLB550/GBF」『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』推奨PC。

PCの頭脳に当たるCPUには、省電力かつマルチスレッド性能に優れる8コア16スレッドのAMD Ryzen 7 5700X プロセッサーが採用されています。またメモリも32GB搭載されているため、複数のアプリを同時に立ち上げて作業したり、ブラウザのタブをたくさん開いて情報収集する際などもサクサク動作します。

グラフィックスはミドルレンジのAMD Radeon RX 9060 XTが採用されています。フルHDやWQHD（2560×1440）でゲームをプレイするのに向いており、16GBという大容量のVRAMを内蔵しているため高解像度の動画も快適に編集できます。

ストレージは1TBと大容量。また、データ転送速度の高速なM.2 NVMe SSDが採用されているため、サイズの大きなデータの読み込みや書き込みもスムーズです。日常用途や文書作成を中心に、スマホなどで撮りためた写真や動画の整理・編集、SNS投稿、話題のゲームまで幅広い用途を1台でカバーしたい人におすすめです。

▼本格的な動画編集や4Kゲーミングも快適な「FRXAB850B/985」

動画編集などのクリエイティブ用途やゲームをガッツリ楽しみたいと考えている人に向くのがハイエンドゲーミングデスクトップPC「FRXAB850B/985」。

CPUにAMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサーを採用しており、ゲーミング性能が非常に高いのが特長。CPUがデータを処理する際に一時的に記憶するためのL3キャッシュがAMD Ryzen 7 5700X プロセッサーの3倍あり、そのぶんゲームや動画のレンダリング、AI処理などに有利です。

グラフィックスはハイエンド向けのAMD Radeon RX 9070 XTが搭載されています。4K解像度でも快適にゲームをプレイできる性能を持つうえ、AI処理性能も高く、画像生成なども高速に実行できます。

メモリ容量は「FRGHLB550/GBF」と同じく32GBですが、より高速なDDR5メモリを採用しているため、重い処理もさらに快適にこなすことが可能です。

ストレージは1TBのM.2 NVMe SSDが搭載されています。高速かつ大容量で、OSやアプリの起動、サイズの大きなデータの読み込みや書き込みがスムーズに行えます。

▼クリエイティブを極めたい人に向く最上位ワークステーション「FRTRX50/D」

3DCG・映像制作、CAD、シミュレーション、大規模なAIモデル開発など、高負荷な業務に適したFRONTIER「FRTRシリーズ」の最上位モデル「FRTRX50/D」。

CPUには96コア192スレッドのAMD Ryzen Threadripper PRO 9995WXを採用し、標準でNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti、128GBメモリ、1TB SSDを搭載しています。グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5090などへの変更も可能で、ストレージも用途に合わせて拡張できます。前2モデルと比べても、より複雑かつ負荷の高いデータ処理に対応できるのが大きな特徴です。

高性能なぶん、価格も4,099,800円～と高額ですが、クリエイティブを極めたい人にとっては価値ある投資になると言えるでしょう。

後悔しないPC選びは、自分に合った性能を選ぶことから

アンケート調査から、PCを購入する際に多くの人が価格を重視して選んでいることが分かりました。一方で、CPUやGPU、メモリ、ストレージなどの性能が不足すると、PCの使い心地に大きく影響して不満や後悔に繋がりやすいことも見えてきました。

PCを選ぶ際は、価格だけでなく自分の用途や使い方に合った性能を選ぶことが大切になってくると言えそうです。

そのひとつの選択肢として注目したいのが、一般的なPCに比べて処理性能や拡張性が高く、冷却性能や動作安定性に優れる「ゲーミングPC」や「ワークステーション」です。性能に余裕があるぶん長く快適に使うことができ、長い目でみるとコストパフォーマンスが良好なのもおすすめな理由です。

なかでもFRONTIER製品は幅広いラインアップを展開しており、ビジネスからクリエイティブまで多様な用途・ニーズに応じた製品選びが可能。BTOできめ細かいカスタマイズができるため、自分に合った1台を手に入れやすいのも魅力的なポイントです。PC選びに迷っている人は、一度公式サイトをチェックしてみてはいかがでしょうか。

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